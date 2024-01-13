السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن بوست: الآلاف يتظاهرون فى الولايات المتحدة من أجل غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من المتوقع أن يشارك آلاف المتظاهرين في مسيرة بعد الظهر اليوم، السبت، في وسط العاصمة واشنطن؛ للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ووقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن التجمع، الذي نظمته فرقة العمل الإسلامية الأمريكية من أجل فلسطين ومجموعات أخرى، سوف يدين إسرائيل أيضا بارتكابها "جرائم ضد الإنسانية".

وقال محمد حبيح، مدير تنمية المسلمين الأمريكيين من أجل فلسطين والمنظم الرئيسي لحدث السبت، في تصريح "واشنطن بوست": إن المنظمين اختاروا نهاية هذا الأسبوع للاحتفال بما يقرب من 100 يوم من الحرب وتكريم عطلة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور القادمة.

وقال حبيح: "لقد مرت ثلاثة أشهر من القتل المستمر. نشعر بأنه من المهم بالنسبة لنا أن نأتي في عطلة نهاية الأسبوع هذه بروح مارتن لوثر كينغ عندما قال: إن الظلم في أي مكان يمثل تهديدًا للعدالة في كل مكان، وأن نقف ضد الظلم الذي يحدث في غزة الآن، والوقوف ضد الفظائع التي تدعمها وتروج لها حكومتنا".

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ويتوقع المنظمون أن يحضر ما يصل إلى 25 ألف شخص الحدث في ساحة الحرية، وفقًا لتصريح صادر عن خدمة المتنزهات الوطنية في وقت متأخر من يوم الخميس. 

ويشمل التصريح أيضًا أجزاء من ساحة لافاييت، مقابل البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يسير المتظاهرون بعد المسيرة. 

وهناك حافلات قادمة من ولايات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك فلوريدا ومينيسوتا وتكساس وويسكونسن، وفقًا لموقع الحدث.

يعد هذا التجمع هو الثاني لدعم غزة في واشنطن منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في 7 أكتوبر.

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وخلّف القصف الإسرائيلي المكثف على غزة، منذ ذلك اليوم وحتى أمس الخميس، ما لا يقل عن 23708 قتلى وحوالي 60000 جريح، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

ونظمت مسيرة لدعم إسرائيل في منتصف نوفمبر في ناشونال مول، حيث تجمع الآلاف للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل، وإظهار عزمهم على مكافحة معاداة السامية، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن الذين اختطفتهم حماس في هجوم 7 أكتوبر.

وتأتي احتجاجات يوم السبت بعد يوم من رفض إسرائيل الاتهامات التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بأنها ترتكب إبادة جماعية في غزة. وقالت إسرائيل إن تزايد عدد القتلى في غزة هو نتيجة حتمية لمعركتها ضد جيش النشطاء الذي تمركز في مناطق مدنية ويسعى إلى تكرار هجمات السابع من أكتوبر.

ومن بين المتحدثين الذين تم الإعلان عنهم في التجمع نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والمرشحان الرئاسيان كورنيل ويست وجيل ستاين، وإلياسة شاباز (ابنة مالكولم إكس)، ونائبة ولاية كولورادو إيمان جودة (ديمقراطية)، ومرشحة كود بينك- المؤسس مدية بنيامين وأفراد عائلات القتلى في غزة.

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