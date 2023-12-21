تظاهرات كبرى فى الأرجنتين بعد السياسات الاقتصادية للرئيس الجديد

تدفق آلاف المتظاهرين إلى شوارع بوينس آيرس بعد أن أعلن رئيس الأرجنتين الجديد مرسوم طوارئ بعيد المدى يتضمن عشرات من التدابير الاقتصادية المثيرة للجدل وهي خطوة قارنها أحد المنتقدين البارزين بتصرفات الملكية المطلقة.

وقد فاز خافيير مايلي، الاقتصادي الليبرالي الذي تم تنصيبه قبل أقل من أسبوعين، بالسلطة على وعد بإجراء تغيير جذري في اقتصاد الأرجنتين المحتضر وسط التضخم المتفشي والفقر على نطاق واسع، ومساء الأربعاء، ظهر مايلي على شاشة التلفزيون، محاطًا بـ 12 وزيرًا ومسؤولًا بارزًا، ليكشف النقاب عن مرسوم ادعى أنه سيخرج الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من "الجحيم الاقتصادي الذي نعيشه الآن".

مظاهرات

وقد مهد مرسوم مايلي الطريق لخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وجرد العمال من حقوقهم بما في ذلك إجازة الأمومة، وأنهى القيود المفروضة على الصادرات، وغير قوانين تأجير المساكن وملكية الأراضي للسماح بالاستثمار الأجنبي، كما رفع مايلي قبعته إلى الملياردير اليميني إيلون ماسك، الذي أيد حملته، من خلال الإعلان عن تغييرات في سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأرجنتين من شأنها أن "تسمح بدخول شركات مثل ستارلينك".

وقال مايلي، الذي خفض الأسبوع الماضي قيمة العملة الأرجنتينية، البيزو، بأكثر من 50٪ وأوقف جميع الأشغال العامة، إن بلاده “تحتاج إلى تغيير عاجل في الاتجاه لتجنب الكارثة” والتضخم المفرط. "هذا التغيير يبدأ اليوم."

وقد أسعدت هذه السياسات مؤيدي الشعبوي اليميني المتطرف، الذي غالبًا ما يُقارن بالرئيسين السابقين للولايات المتحدة والبرازيل، دونالد ترامب وجائير بولسونارو. وقال حليفه راميرو مارا على تويتر: "أحد أسعد أيام حياتي".

لكنهم أثاروا غضب المعارضة والعديد من المواطنين العاديين، الذين خرجوا إلى شرفاتهم مباشرة بعد خطاب الرئيس في التاسعة مساء للاحتجاج عن طريق الطرق على القدور. وسرعان ما انتشرت المعارضة إلى الشوارع حيث بدأ الناس في إغلاق الطرق في أجزاء مختلفة من العاصمة. وبحلول الساعات الأولى من يوم الخميس، كان آلاف المتظاهرين قد تجمعوا في الساحة خارج الكونجرس، حيث أدت مايلي اليمين الدستورية في 10 ديسمبر.