السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المندوب الروسي بالأمم المتحدة: الولايات المتحدة وحلفاؤها تسببوا في امتداد الصراع بعد ضرب اليمن

غزة
غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بأن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أكد أن هجمات 7 أكتوبر لا يمكن أن تضفي شرعية على استخدام إسرائيل العشوائي للقوة.

وأضاف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: "الولايات المتحدة وحلفاؤها تسببوا في امتداد الصراع إلى المنطقة بأكملها بعد الضربات على اليمن، كما أن استخدام إسرائيل العشوائي للقوة في قطاع غزة مرتبط بالعديد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

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