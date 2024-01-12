المندوب الروسي بالأمم المتحدة: الولايات المتحدة وحلفاؤها تسببوا في امتداد الصراع بعد ضرب اليمن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بأن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أكد أن هجمات 7 أكتوبر لا يمكن أن تضفي شرعية على استخدام إسرائيل العشوائي للقوة.

وأضاف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: "الولايات المتحدة وحلفاؤها تسببوا في امتداد الصراع إلى المنطقة بأكملها بعد الضربات على اليمن، كما أن استخدام إسرائيل العشوائي للقوة في قطاع غزة مرتبط بالعديد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".