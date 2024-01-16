الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

رويترز: انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق إيران دون وقوع إصابات

انفجار عبوة ناسفة
انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق إيران

أفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء الإيرانية، بأن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت قرب مدينة إيرانشهر بجنوب شرق إيران صباح اليوم دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأضافت الوكالة: "أن القنبلة انفجرت بجوار طريق إيرانشهر-سرباز، وتبحث السلطات حاليًا عن المسئولين عنها"، حسبما نقلت "رويترز".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني، عن أنه استخدم الصواريخ البالستية لتدمير ما وصفه بموقع تجسس إسرائيلي تابع لوكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد في إقليم كردستان العراق، بالتزامن مع قصف مناطق  في سوريا، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وفي بيان له قال الحرس الثوري الإيراني: "نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ البالستية وتم تدمير الأهداف والتفاصيل ستعلن لاحقًا"، مضيفًا: أن القصف جاء ردًا على "الجرائم الأخيرة" التي ارتكبها "أعداء إيران".

وقال الحرس الثوري إنه استهدف مقرًا للموساد في أربيل، مشيرًا إلى أن "المركز الصهيوني الرئيسي مقر لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة لا سيما ضد إيران".

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عاجل.. الحرس الثورى الإيرانى يتبنى هجوم أربيل بالعراق

بالتزامن، نقل الإعلام الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري الإيراني القول: إن "تنظيم داعش تعرض للاستهداف في "سوريا المحتلة" ردًا على الهجمات "الإرهابية" التي شنها التنظيم في الآونة الأخيرة بإيران".

وأكد البيان مواصلة الحرس الثوري عملياته الهجومية "حتى الأخذ بالثأر لآخر قطرة دم".

مجلس أمن إقليم كردستان: إيران انتهكت سيادتنا

من جهته، قال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان: إنه "في الساعة 11:30 مساء الإثنين أطلق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ بالستية على عدة مناطق مدنية في أربيل، ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين".

وأضاف إن "الحرس الثوري قال إن الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية. ولسوء الحظ، فإنهم يستخدمون دائمًا أعذارًا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل  باعتبارها منطقة مستقرة ولم تكن أبدًا مصدر تهديد لأي طرف".

وختم البيان بالقول: "هذا انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق، ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم الصمت تجاه هذه الجريمة".

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