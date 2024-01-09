الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

إصابة 53 شخصًا فى انفجار مصنع مستلزمات طبية شمالى إيران

إيران
إيران

أصيب 53 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في انفجار وقع داخل مصنع للمستلزمات الطبية والتجميلية في محافظة البرز شمالي إيران.

ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء الإيرانية، عن رئيس إدارة الأزمات لمحافظة البرز، أحمد مهدوي، قوله إن حريقًا اندلع عقب الانفجار الذي وقع بالمصنع، مشيرًا إلى أن الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم، أدى لإصابة 53 شخصًا، حالة بعضهم حرجة، وأن فرق الإطفاء تواصل العمل على إطفاء الحريق.

بدوره، قال رئيس فوج الإطفاء بمدينة فرديس التي وقع الانفجار بها، حسين عاشوري، إن سبب الحريق هو انفجار ناتج عن تسرّب غاز في المصنع.

وأكد عاشوري أن جهود إطفاء الحريق شارفت على الانتهاء، مبينًا أنهم اتخذوا احتياطات السلامة لما بعد الحريق، مشيرًا إلى تسبب الحريق في أضرار وخسائر كبيرة داخل المصنع، واستمرار التحقيقات لتحديد حجم الخسائر والتوصل إلى "الأسباب الحقيقية" للانفجار.

انفجار إيران فرق الإطفاء اطفاء الحريق فرديس

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