الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

مقتل شخص بعد تحطم مروحية بالغرب الكندى

مقتل شخص بعد تحطم
مقتل شخص بعد تحطم مروحية بالغرب الكندى

أكدت شرطة الخيالة الملكية الكندية، مقتل شخص بعد تحطم مروحية شرق ريفيلستوك، بمقاطعة بريتش كولومبيا، بالغرب الكندي.

وأكدت الشرطة أن الطائرة كانت موجودة في موقع تحطمها في حديقة جلاسير الوطنية عند الظهر تقريبًا، مشيرة إلى أن الضحية كان الراكب الوحيد في المروحية وكان مسافرًا من كالجاري إلى سيكاموس.

وبدأت الشرطة ومتطوعو البحث والإنقاذ المحليون على الأرض عملية البحث في منطقة الحديقة الوطنية الجليدية يوم السبت الماضي حوالي الساعة السابعة مساءً، كما تم إرسال مروحية للبحث والإنقاذ وطائرة، لكن الظروف الجوية السيئة أعاقت جهودهم.

ولم يتم الكشف عن ملابسات الحادث وأسباب سقوط المروحية.

الأكثر قراءة

عاجل.. استشهاد نجلى شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما برفح

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدتى كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم

أكسيوس: إسرائيل ستبلغ بلينكن بشرطها لعودة الفلسطينيين للشمال

شارموفرز يكشفون عن سر ترابطهم وتعاونهم فى برنامج "صاحبة السعادة" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية