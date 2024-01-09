مقتل شخص بعد تحطم مروحية بالغرب الكندى

أكدت شرطة الخيالة الملكية الكندية، مقتل شخص بعد تحطم مروحية شرق ريفيلستوك، بمقاطعة بريتش كولومبيا، بالغرب الكندي.

وأكدت الشرطة أن الطائرة كانت موجودة في موقع تحطمها في حديقة جلاسير الوطنية عند الظهر تقريبًا، مشيرة إلى أن الضحية كان الراكب الوحيد في المروحية وكان مسافرًا من كالجاري إلى سيكاموس.

وبدأت الشرطة ومتطوعو البحث والإنقاذ المحليون على الأرض عملية البحث في منطقة الحديقة الوطنية الجليدية يوم السبت الماضي حوالي الساعة السابعة مساءً، كما تم إرسال مروحية للبحث والإنقاذ وطائرة، لكن الظروف الجوية السيئة أعاقت جهودهم.

ولم يتم الكشف عن ملابسات الحادث وأسباب سقوط المروحية.