الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

الأونروا: قطاع غزة يتحول إلى مكان غير صالح للحياة

غزة
غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة يتحول إلى مكان غير صالح للحياة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

جاء ذلك في حوار أجراه موقع أخبار الأمم المتحدة مع عدنان أبوحسنة المتحدث باسم الأونروا.

وقال أبوحسنة، إن غزة هي المكان الأسوأ على الأرض، ويتم تحويل القطاع لمكان غير صالح للعيش.

وأضاف أن 1.9 مليون نازح في مختلف مناطق قطاع غزة، منهم حوالي 1.4 مليون يتواجدون في 155 مدرسة ومركز إيواء تابعة للأونروا.

وأوضح أن هناك 500 ألف نازح آخرين مسجلين لدى الأونروا تستطيع الوكالة الوصول إليهم لتقديم المساعدات.

وتابع: يتم الآن دفع معظم سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية، ووصل عدد سكان مدينة رفح الآن إلى 1.4 مليون نازح، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الساعات القادمة إلى 1.5 مليون، وليس لدى الأونروا القدرة لمواجهة الانهيار الحاصل.

واستكمل: يتم الدفع بالنازحين إلى هذه المنطقة التي تصل إلى حافة الانفجار، خاصة أن الأوضاع بائسة على كافة المستويات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية وأيضًا على مستوى تقديم المساعدات.

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