الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسى تصل إسرائيل نهاية الشهر الجارى

براميلا باتن
براميلا باتن

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الإثنين، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي خلال النزاع براميلا باتن، ستصل إلى إسرائيل نهاية الشهر الجاري.

ووفقًا للصحيفة، فإن سبب زيارة باتن، هو التحقيق في مزاعم إسرائيلية بشأن ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم جنسية في إسرائيل في 7 أكتوبر.

وبحسب الصحيفة، تأتي الزيارة على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجهتها إسرائيل إلى المنظمات النسائية الدولية والأمم المتحدة بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي على الإسرائيليات في الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس.

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