بلينكن: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمر أساسى لاستقرار المنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمر أساسي لاستقرار المنطقة.

وكان بلينكن قد وصل إلى تل أبيب، أمس الإثنين، في زيارة تستمر حتى الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسئولين الإسرائيليين بشأن الحرب على غزة، في زيارة هي الخامسة له منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة بلينكن في المنطقة، شملت حتى الآن: تركيا والأردن وقطر والإمارات والسعودية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن بلينكن جدد التأكيد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومجلس الحرب الإسرائيلي، على على ضرورة ضمان السلام الدائم، مما يضمن إقامة دولة فلسطينية.

وشدد بلينكن على تجنب إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين في غزة، وزيادة مستوى المساعدات الإنسانية.

وكان الوزير الأمريكي قد قال قبل وصوله إنه سينقل للمسئولين الإسرائيليين ما سمعه من قادة الدول التي زارها، وإنه سيتحدث مع قادة إسرائيل بشأن الاتجاه المستقبلي لحملتهم العسكرية في غزة وعن رؤيته لمستقبل المنطقة وإسرائيل.

في المقابل، قال مسئولون إسرائيليون إنهم سيبلغون وزير الخارجية الأمريكي بأن الفلسطينيين لن يعودوا لشمال غزة ما لم تفرج حركة حماس عن مزيد من المحتجزين.

وكانت قناة "إن بي سي" الأمريكية، قد نقلت عن مسئول أمريكي رفيع قوله إن بلينكن سيبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء الحملة العسكرية في أقرب وقت ممكن، وسيطلب من إسرائيل اللجوء لما وصفه بعمليات عسكرية مركزة لتقليل الضحايا من المدنيين.