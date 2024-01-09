الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

محكمة عسكرية فى النيجر تمنح نجل بازوم إفراجًا مؤقتًا

سالم بازوم
سالم بازوم

أصدرت المحكمة العسكرية في النيجر، أمس الإثنين، قرارًا يقضي بإطلاق سراح سالم بازوم، نجل الرئيس المعزول محمد بازوم.

 

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن سالم بازوم استفاد من إفراج مؤقت من الإقامة الجبرية من قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية في 8 يناير 2024.

 

وكان سالم محتجزًا في المقر الرئاسي مع والديه منذ الإطاحة بوالده خلال انقلاب عسكري في يوليو 2023 وتم توجيه الاتهام إلى بازوم وابنه بعد انقلاب 26 يوليو، ووجهت المحكمة إلى سالم تهمة "التآمر لتقويض سلطة الدولة أو أمنها".

 

ويعد إطلاق سراح بازوم أحد شروط قيام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بتخفيف العقوبات الثقيلة التي فرضتها منذ الانقلاب في النيجر.

الأكثر قراءة

عاجل.. استشهاد نجلى شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما برفح

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدتى كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية