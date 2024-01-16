جهاز مكافحة الإرهاب بكردستان: إحباط هجوم بطائرات مسيّرة على مطار أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان العراق، الثلاثاء، عن إحباط هجوم بثلاث طائرات مسيّرة كانت تحاول استهداف مطار أربيل الدولي.

وقال الجهاز في بيان، نقلته وكالة "شفق نيوز" العراقية إنه "في صباح يوم الثلاثاء، وتحديدا في الساعة 05:05، تم تدمير وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة مفخخة موجهة صوب القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في مطار أربيل الدولي".

ويأتي بيان جهاز مكافحة الإرهاب، بعدما أعلنت إدارة مطار أربيل في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها.

وفي وقت سابق، مساء الإثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل العراقية، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.

استهداف قاعدة تجسس إسرائيلية

ولاحقًا، أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه قصف مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق بصواريخ باليستية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إن القصف جاء "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".

وأضاف البيان أنه "كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولًا مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة ولاسيما ضد إيران".

وقال مجلس الأمن التابع لحكومة كردستان في بيان: إن "أربعة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في الضربات"، واصفا الهجوم بأنه "جريمة".

ونددت الخارجية الأمريكية بالهجمات الصاروخية الإيرانية على أربيل. وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الإيرانية في أربيل اليوم وتقدم تعازيها لأسر القتلى. نحن نعارض الضربات الصاروخية المتهورة التي تشنها إيران، والتي تقوض استقرار العراق. ونحن ندعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي."

من جانب آخر، قال مسؤولان أمريكيان لرويترز: إن الضربات الصاروخية في العراق لم تستهدف أي منشآت أمريكية ولم تقع إصابات في صفوف الأمريكيين.