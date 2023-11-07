الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

3 طائرات مسيرة تهاجم قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في أربيل

الوجود العسكري الأمريكي
الوجود العسكري الأمريكي في العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، أن 3 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة "حرير" العسكرية للتحالف الدولي في أربيل.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه تم فجر اليوم الثلاثاء استهداف القاعدة العسكرية لقوات التحالف الدولي للقضاء على داعش، في مطار أربيل، بهجوم بمسيرتين مفخختين تم تفجيرهما في الجو.

وأضاف البيان، أن هجوما آخر استهدف  الموقع في وقت لاحق من صباح اليوم حيث سقطت مسيرة مفخخة بدون أن تنفجر"، وفق موقع "رووداو" الكردي.

فصائل عراقية تعلن استهدافها لـ 4 قواعد الأمريكية

من جهتها، أعلنت فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق، أمس الاثنين، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ 6 هجمات في سوريا والعراق.

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وقالت الفصائل في بيان لها، إن "مجاهديها استهدفوا قاعدة "عين الأسد" غربي العراق بثلاثة هجمات"، مضيفة أن قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب شرقي سوريا تم استهدافهما بضربة لكل واحدة، منذ فجر اليوم، وخلال أوقات مختلفة.

ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من تعرض قاعدة أمريكية في مدينة الشدادي النفطية شمال شرقي سوريا لهجومين صاروخيين، الأول في صباح السبت والثاني في مساء اليوم ذاته، بحسب المراسل.

ارتفاع عدد الهجمات على القوات الأمريكية بالعراق وسوريا لـ 38

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن ارتفاع عدد الهجمات ضد القوات الأمريكية المتمركزة في العراق ‏وسوريا، إلى 38 خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون، الجنرال بتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إنه"منذ 17 أكتوبر بالتوقيت الشرقي، شهدنا 20 هجوما في العراق، و18 في سوريا، بإجمالي 38، منها هجمات مضايقة بطائرات من دون طيار، وصواريخ".

وأضاف "رايدر" أن عدد جرحى القوات الأمريكية جراء هذه الهجمات في العراق وسوريا ارتفع إلى 45 في المجمل، موضحا أن نشر غواصة من طراز "أوهايو" في الشرق الأوسط، يهدف إلى زيادة دعم جهود الردع الأمريكية في المنطقة.

وكانت واشنطن أرسلت إلى الشرق الأوسط، في وقت سابق، العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

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بلينكن: الهجمات ضد القوات الأمريكية فى العراق غير مقبولة

العراق اربيل مسيرة حرير التحالف الدولى

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