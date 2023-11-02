"وول ستريت جورنال": تحطم مسيّرة محملة بالمتفجرات فى ثكنة أمريكية بأربيل العراق

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، إن طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات يعتقد أن فصائل مدعومة من إيران أطلقتها تحطمت في الطابق العلوي من ثكنة أمريكية في قاعدة بالعراق لكنها لم تنفجر، على ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ووفقا للصحيفة، فإن هذه الحادثة تسلط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال حرب إسرائيل على حماس.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، إنه "لو انفجرت الطائرة بدون طيار في قاعدة أربيل الجوية يوم 25 أكتوبر، قد تؤدي إلى إصابة أو مقتل جنود أمريكيين". ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

وأثارت الضربة وفق الصحيفة، مخاوف من وقوع هجوم انتحاري محتمل في صفوف القوات على الأرض حتى بعد أن أرسل البنتاجون الأسبوع الماضي عدة أنظمة دفاع جوي إلى المنطقة لحماية ما يقرب من 2500 جندي أمريكي في العراق و900 جندي في سوريا.

وقال مسؤول أمريكي: "إنهم يهدفون إلى القتل. لقد كنا محظوظين للتو".

ووفقا للصحيفة الأمريكية فإنه بعد ساعات من هبوط الطائرة بدون طيار على الثكنات، قالت الولايات المتحدة إنها "شنت ضربات على قاعدتين في شرق سوريا تعتقد أن الجماعات الإيرانية تستخدمهما".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”: إنه “في المجمل، كان هناك ما لا يقل عن 28 هجوما على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأسبوعين الماضيين”، فيما وصفه المسؤولون بأنه رد من جانب الميليشيات المدعومة من إيران على الدعم الأمريكي لإسرائيل.

كما تعرضت قاعدة أربيل الجوية للهجوم في اليوم السابق لتحطم الطائرة بدون طيار.

وكانت "المقاومة الإسلامية" في العراق أعلنت في 26 أكتوبر المنصرم، عن استهداف القاعدة الأمريكية المجاورة لمطار أربيل. بطائرتين مسيرتين، أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".