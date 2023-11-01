"القاهرة الإخبارية": إحباط هجوم مسيرتين على قاعدة أمريكية بمنطقة التنف السورية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مصدر بالحكومة العراقية، بإحباط هجوم مسيرتين على قاعدة أمريكية بمنطقة التنف السورية، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات مدعومة منه؛ ردًا على سلسلة هجمات ضد القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا.

وكان أعلن جيش الاحتلال، الإثنين الماضي، قصف أهداف في سوريا ردًا على إطلاق صواريخ، كما أطلقت مدفعية الاحتلال، قذائف نارية على خان يونس.