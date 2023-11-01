الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إحباط هجوم مسيرتين على قاعدة أمريكية بمنطقة التنف السورية

قاعدة أمريكية
قاعدة أمريكية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مصدر بالحكومة العراقية، بإحباط هجوم مسيرتين على قاعدة أمريكية بمنطقة التنف السورية، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات مدعومة منه؛ ردًا على سلسلة هجمات ضد القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا.

وكان أعلن جيش الاحتلال، الإثنين الماضي، قصف أهداف في سوريا ردًا على إطلاق صواريخ، كما أطلقت مدفعية الاحتلال، قذائف نارية على خان يونس.

السورية منطقة التنف قاعدة أمريكية الحكومة العراقية إحباط هجوم مسيرتين ضائية القاهرة الإخبارية

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جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف فى سوريا ردًا على إطلاق صواريخ

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