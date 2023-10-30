الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تضم قوات أمريكية.. هجوم صاروخى على قاعدة "عين الأسد" غرب الأنبار العراقية

قاعدة عين الأسد الجوية
قاعدة عين الأسد الجوية

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، عن هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي في محافظة الأنبار العراقية. 

وأضافت قناة العربية الإخبارية، أن 4 صواريخ سقطت بقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي الأنبار. 

 صواريخ وطائرات بدون طيار تضرب قواعد عراقية تضم قوات أمريكية
 

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وخلال الفترة الماضية، قال مصدران أمنيان إن طائرات مسيرة وصواريخ أطلقت، استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى في غرب العراق، وسمع دوي انفجارات متعددة داخل القاعدة.

وقال الجيش العراقي إنه أغلق المنطقة المحيطة بالقاعدة في محافظة الأنبار وبدأ عملية بحث.

وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات تسببت في سقوط ضحايا أو أضرار.

الانبار العراق هجوم صاروخي الاسد غربي العراق

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