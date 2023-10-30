الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الجامعة العربية": قلة من الدول تعطى لإسرائيل مساحة لتنفيذ عملياتها بغزة

غزة
غزة

قال السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إننا نحن أمام كوقف دولي يتصاعد في اتجاه وقف العمليات العسكرية في غزة بشكل فوري.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قلة من الدول تريد أن تعطي لإسرائيل مساحة لتنفيذ عملياتها في غزة.

وأشار رشدي، إلى أنه على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الطبية إلي قطاع غزة، مؤكدًا أننا نتواصل مع جميع القوي للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على قطاع غزة.

المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية غزة جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير جمال رشدي القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية

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