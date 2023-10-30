سكرتير عام شمال سيناء: إدخال 193 شاحنة مساعدات لـ غزة منذ بداية الأزمة

قال اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن المحافظة تقوم بجهد كبير في استقبال المساعدات المتنوعة من الدول والمنظمات والمؤسسات وإيصالها إلى قطاع غزة، طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد “الغندور” إدخال 193 شاحنة تحمل أكثر من 3100 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ الثامن من شهر أكتوبر الجاري، من بينها 107 شاحنات من الهلال الأحمر المصري تحمل 1902 طن من المساعدات المتنوعة، و86 شاحنة من الهلال الأحمر المصري تحمل 1200 طن من المساعدات المتنوعة.

وأشار الغندور إلى استعداد الجهاز التنفيذي في شمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين حال السماح لهم بالدخول والعلاج في المستشفيات المصرية، وتخصيص 3 أماكن لإقامة المرافقين للجرحى في الشيخ زويد والعريش وتقديم كافة الخدمات لهم طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أكد عمرو مجدي، مدير العمليات بالتحالف الوطني، على التسهيلات التي تقدمها المحافظة من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن التحالف الوطني يضم 34 مؤسسة من كبرى المؤسسات تضم 34 ألف جمعية أهلية ووحدات قاعدية في مختلف المحافظات المصرية.

وأشار إلى قيام 1500 متطوع من أعضاء التحالف بتجهيز وإعداد شاحنات المساعدات قبل إدخالها إلى قطاع غزة، بجانب عشرات الآلاف من المتطوعين في القاهرة والمحافظات لإعداد شاحنات المساعدات التي تصل إلى شمال سيناء لصالح قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن 600 متطوع بالهلال الأحمر المصري قاموا بالعمل التطوعي في استقبال وتخزين وترتيب وتحميل المساعدات التي تصل المحافظة لصالح غزة، لأكثر من 70 ألفا و763 ساعة عمل متواصلة منذ بدء الأحداث، معلنًا تضامن أهالي شمال سيناء مع أبناء قطاع غزة.

وأضاف “زايد” أن 57 طائرة مساعدات لصالح غزة وصلت جوًا إلى مطار العريش تحمل على متنها 1343 طنًا من المساعدات المتنوعة مقدمة من 19 دولة عربية وأجنبية و14 منظمة دولية، حيث جري تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش.

وأشار إلي وصول 270 شاحنة برًا، محملة بـ4000 طنا من المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة مقدمة من أكثر من 20 مؤسسة مصرية ومنظمة إلى محافظة شمال سيناء

بدوره، أكد محمد راجح، قيام المؤسسة بتقديم الخدمات المتنوعة للفلسطينيين الذين حالت ظروف الحرب علي غزة في عودتهم إلى القطاع، بالتعاون مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، وعددهم 280 فلسطينيًا.

سكرتير عام محافظة شمال سيناء

سكرتير عام محافظة شمال سيناء

سكرتير عام محافظة شمال سيناء