الداخلية العراقية: الحدود مع إيران فى إقليم كردستان تحت سيطرة قواتنا

ذكرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أن الحدود مع إيران في إقليم كردستان تحت سيطرة قواتنا، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه تم إبعاد المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي شمال البلاد.

نقل جماعات المعارضة الكردية الإيرانية

وخلال الفترة الماضية، قال كبير دبلوماسيي العراق، إن بلاده بدأت في نقل جماعات المعارضة الكردية الإيرانية بعيدًا عن حدود البلاد مع إيران، بعد أن حذرت إيران جارتها من ضرورة اتخاذ إجراء.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج هذه المجموعات من المناطق الحدودية، وتم توطينهم في معسكرات بعيدة وسط كردستان.