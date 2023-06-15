الاتحاد الأوروبي يشيد بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران

أشاد الاتحاد الأوروبي، الخميس، بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين السعوديَّة والجمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة.

وقال بيان لوزارة الخارجية تلقّته وكالة الأنباء العراقية ( واع): إن" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى في مقر المجلس الأوروبي جوزيب بوريل نائب رئيس المفوضيَّة الأوروبيَّة الممثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة في الاتحاد الأوروبي، على هامش أعمال مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي يعقد في العاصمة بروكسل للمدة من 14-2023/6/15".

أضاف البيان، أنه" جرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك بين جُمْهُوريَّة العراق والاتحاد الأوروبي وسُبُل تعزيز العلاقات بين الجانبين، حيث قدم الوزير الشكر للاتحاد الأوروبي على الدعوة لحضور المؤتمر، مُبيناً ضرورة قبول الاتحاد الأوروبي بالمبادرة العربيَّة بشأن إعادة عضويّة سوريا إلى جامعة الدول العربيَّة، مُؤكَّداً، أنَّ "العراق من مصلحته استقرار سوريا، والذي بدوره يعتبر استقراراً للمنطقة بأكملها"، لافتًا إلى" إنشاء مجموعة الاتصال الوزاريَّة بشأن سوريا تضم في عضويتها 5 دول: (جُمْهُوريَّة العراق، والمملكة العربيَّة السعوديَّة، والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وجُمْهُوريَّة لبنان، وجُمْهُوريَّة مصر العربيَّة) والتي من شأنها إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل للأزمة السوريَّة ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254 ويعالج تبعات الأزمة الإنسانيَّة والسياسيَّة والأمنيَّة، كما ستكون جسراً بين الاتحاد الأوروبيّ وسوريّا لإيجاد حل سياسيّ لإنهاء الازمة السوريَّة".

وتابع البيان أن بوريل من جانبه، رحب بالوزير وأشاد بدور العراق وتعاونه مع الاتحاد الأوروبي لاسيما في مجال الهجرة واستئناف اجتماعات مجلس الشراكة والتعاون بين الجانبين، كما أشاد بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين المملكة العربيَّة السعوديَّة والجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، مُعرباً عن دعمه الكبير للعراق على جميع الصعد".

ختم البيان، أنه" في نهاية اللقاء وجه حسين دعوة لنظيره الأوروبيّ بوريل للمُشارَكة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة المُزمع عُقده في بغداد في شهر تشرين الثاني من العام الحالي".