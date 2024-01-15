الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جبهة التحرير الفلسطينية تندد بالحرب الإجرامية على غزة.. وتشيد بموقف مصر والأردن

واصل أبو يوسف
واصل أبو يوسف

أدان واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 101 يوم، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 100 ألف فلسطيني، وتدمير مئات الآلاف من المنازل والمنشآت الحيوية.

وقال أبو يوسف، في اتصال هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن العالم يشاهد صور المجازر والدمار التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني دون أن يتخذ أي إجراء لوقفها.

وأكد أن الهدف من الحرب هو تنفيذ خطة إسرائيلية أمريكية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ونقلهم إلى سيناء، مشيرا إلى أن الاحتلال يفرض حصارا شديدا على غزة لإضعاف مقاومتها.

وأشاد أبو يوسف، بالدور الذي تلعبه مصر والأردن في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولة لتصفيتها أو التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، ودعا إلى مواصلة الجهود الدولية لإنهاء العدوان على غزة وفرض حل سياسي عادل وشامل للصراع.

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