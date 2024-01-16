رويترز: أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لتأثير التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 1014 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتًا، أو نحو 0.99 بالمئة، إلى 78.92 دولار للبرميل. وكان العقد قد خسر 14 سنتًا يوم الإثنين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا، أو 0.63٪، عن يوم الجمعة عند 73.14 دولار للبرميل. وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة في عطلة عامة يوم الإثنين.

ركز الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، وبالتالي زيادة التقلبات في العقود الآجلة للنفط، الاهتمام يوم الثلاثاء.

وقال كريج إيرلام من أواندا "الارتفاعات القصيرة التي شهدناها سلطت الضوء على حساسية السوق تجاه الأحداث المحيطة بالبحر الأحمر".

وقالت حركة الحوثي اليمنية، أمس الإثنين، إنها ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وإنها ستواصل الهجمات بعد الضربات التي تقودها الولايات المتحدة في اليمن. ونتيجة لذلك، سعت المزيد من ناقلات النفط إلى تجنب جنوب البحر الأحمر.

التوترات في الشرق الأوسط تهدد أسعار النفط

وتشتعل التوترات في أماكن أخرى في المنطقة؛ حيث أطلقت إيران، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، صواريخ باليستية على أهداف في شمال العراق وسوريا دفاعًا عن سيادتها ولمواجهة الإرهاب.

وقال محللون: إن علاوة المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط قد تجد سقفًا ما لم يتم إيقاف الإنتاج.

وقال تاماس فارجا المحلل في بي.في.إم في مذكرة "في غياب التأثير الفعلي والملموس على إنتاج النفط ستظل الأسعار ضمن النطاق الحالي الذي يتراوح بين 72 و82 دولارًا".

وقالت مصادر تجارية لـ"رويترز": إنه على جانب الطلب، تسعى شركات تكرير النفط الصينية بنشاط للحصول على شحنات من النفط الخام للتسليم في مارس وأبريل لتعزيز المخزونات تحسبًا لطلب أقوى في النصف الثاني من العام.

وساهم عدم اليقين بشأن كيفية تطور الطلب الصيني على المدى القريب بعد أن ترك البنك المركزي في البلاد سعر الفائدة على المدى المتوسط (MLF) دون تغيير في انخفاض أسعار برنت يوم الإثنين.

وينتظر المستثمرون أيضًا خطاب كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء بحثًا عن أدلة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.