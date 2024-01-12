تصاعد التوترات الإقليمية يدفع أسعار النفط للارتفاع خلال تداولات الجمعة

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا اليوم الجمعة في التعاملات المسائية بنسبة 1.3%، وذلك نتيجة الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد أهداف للحوثيين في اليمن، هذا الإجراء جاء ردًا على الهجمات التي قامت بها الجماعة، المتحالفة مع إيران، على سفن في البحر الأحمر.

أسعار العقود الآجلة للنفط الخام العالمي برنت

وشهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام العالمي برنت ارتفاعًا، حيث وصلت أسعار الخام إلى 78.20 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.36%، كما شهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة في العقود الفورية بنحو 1.3%، ليسجل 72.61 دولار للبرميل.

التوترات الإقليمية

وتمثل الضربات العسكرية المنفذة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تصاعد حاد في التوترات الإقليمية، خاصةً في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في الشرق الأوسط، والتي بدأت تشتعل منذ أكتوبر الماضي، هذه الضربات تعتبر من بين أقوى الإشارات على توسع نطاق النزاع.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هذه الضربات الدقيقة تمثل رسالة قوية تعبر عن عدم استعداد الولايات المتحدة وحلفائها للوقوف مكتوفي الأيدي في مواجهة الهجمات التي تستهدف الأفراد، وأنهم لن يتسامحوا مع أي تهديدات قد تعرض حرية الملاحة للخطر.

الولايات المتحدة

تأتي الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة كرد فعل على حادثة استيلاء إيران على ناقلة نفط عراقية كانت في طريقها إلى تركيا، هذا الاستيلاء من قبل إيران يعتبر ردًا على تصرف الولايات المتحدة العام الماضي، حينما قامت بمصادرة شحنة نفط كانت على متن الناقلة نفسها. الولايات المتحدة أدانت بشدة تصرف إيران بالاستيلاء على الناقلة، ما يعكس تصاعد التوترات وتعقيد الوضع الجيوسياسي في المنطقة.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت صباح اليوم عن الصين، أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، شهدت زيادة في حجم وارداتها من النفط الخام بنسبة 11% على أساس سنوي، حيث بلغت واردات الصين 11.28 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، هذا الارتفاع في الواردات يبعث على التفاؤل في أسواق الطاقة بخصوص تعافي الطلب الصيني على النفط الخام، وقد أسهم هذا التعافي في توفير دعم قوي لتحركات أسعار النفط في تداولات اليوم.