قطر والسعودية تعلنان تعديلات فى أسعار النفط واتفاقيات جديدة مع شركات عالمية

كشفت وثيقة تسعير حديثة صادرة عن شركة قطر للطاقة، عن أن سعر البيع الرسمي لخام قطر البحري لشهر فبراير سيتم تحديده بتخفيض قدره 0.75 دولار أمريكي لكل برميل، مقارنة بأسعار النفط القياسية في عمان ودبي.

كما حددت أيضًا الشركة سعر البيع الرسمي للخام البري بنفس الخصم، 0.75 دولار أمريكي لكل برميل دون مرجعيتي عمان ودبي.

وكانت شركة قطر للطاقة أبرمت، في ديسمبر الماضي، اتفاقية مدتها خمسة أعوام مع شركة شل الدولية للتجارة الشرقية في سنغافورة، تتعلق ببيع النفط الخام.

توريد 18 مليون برميل

وأعلنت شركة قطر للطاقة، في بيان رسمي اليوم، أنها ستقوم بموجب اتفاقية جديدة بتوريد 18 مليون برميل من النفط سنويًا إلى شركة شل، هذا التوريد، الذي يبدأ في يناير 2024، سيشمل كلًا من نفط قطر البري ونفط قطر البحري.

اتفاقية طويلة الأمد

وصرح سعد الكعبي، وزير الدولة لشئون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، بأن الاتفاقية الموقعة مع شركة شل لمدة خمس سنوات تمثل أول اتفاقية طويلة الأمد لتوريد النفط الخام بالنسبة للشركة.

وأكد "الكعبي" أن هذه الاتفاقية ستعمق العلاقات بين قطر للطاقة وشركة شل، والتي تعد ليست فقط مشتريًا موثوقًا به للنفط، بل أيضًا عميلًا رئيسيًا وشريكًا ذو قيمة كبيرة للشركة.

السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف

ومن ناحية أخرى أعلنت المملكة العربية السعودية، والتي تُعد أكبر مصدر للنفط عالميًا، عن خفضها لسعر الخام العربي الخفيف، الذي يعتبر من أهم منتجاتها النفطية، للعملاء في آسيا لشهر فبراير 2024، هذا الخفض يمثل الأدنى في 27 شهرًا.

وفقًا للإعلان، قامت أرامكو السعودية بتخفيض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في فبراير بمقدار دولارين للبرميل مقارنةً بشهر يناير، ليصبح السعر 1.50 دولار أمريكي للبرميل فوق أسعار مرجعيتي عمان ودبي.

وكشفت شركة أرامكو السعودية عن تفاصيل أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف لشهر فبراير، بالنسبة لشمال غرب أوروبا، تم تحديد السعر بعلاوة 0.90 دولار فوق سعر خام برنت.

سعر البيع لسوق الولايات المتحدة الأمريكية

أما بالنسبة لسوق الولايات المتحدة الأمريكية، فقد حددت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير بعلاوة 5.15 دولار فوق مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت، هذه التسعيرات تعكس استراتيجيات التسعير المتبعة في أسواق مختلفة حول العالم.