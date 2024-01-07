الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

العراق يوقّع عقدًا لتطوير معالجة الغاز فى حقل نهر بن عمر بالبصرة

حقل غاز عراقى
حقل غاز عراقى

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم، الأحد، عن توقيع عقد بين شركة غاز الجنوب، التي تتبع الوزارة، وشركة غاز الحلفاية المحدودة، للاستثمار وتطوير معالجة الغاز في حقل "نهر بن عمر" الواقع في محافظة البصرة. 

خطة لإنتاج 150 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا

يتضمن الاتفاق خطة لإنتاج 150 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، مع إمكانية زيادتها بـ150 مليون قدم مكعبة أخرى في المرحلة الثانية من المشروع.

إنشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات فى ميناء أم قصر

أفاد وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، في تصريح صحفي، بأن المشروع الجديد لزيادة إنتاج واستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية سيعزز الاقتصاد الوطني، وهذا المشروع سيساعد أيضًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي للغاز.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطط إنشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر، مما يعزز جهود العراق في تقليل الانبعاثات الضارة وحماية البيئة.

خلق 5 آلاف فرصة عمل

وأشار وزير النفط العراقي إلى أن العقد الجديد لتطوير حقل الغاز سيخلق 5 آلاف فرصة عمل، ما يسهم في الحد من البطالة، كما سيساعد هذا المشروع في تقليل الانبعاثات الضارة بأكثر من 8 أطنان من الملوثات في الجو.

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ووفقًا للبيان الصادر، ستستغرق المرحلة الأولى من المشروع 36 شهرًا لإكمالها، ويتبع العقد نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOT)، ما يعني أنه بعد إكمال البناء والتشغيل سيتم نقل ملكية المشروع.

نهر بن عمر غاز الغاز وزارة النفط العراقية وزير النفط العراقي

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