خريطة استثمارات "دانة غاز" في مصر وحجم إنتاجها

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية عن نيتها زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة، حيث تبلغ قيمة هذه الاستثمارات 43 مليون دولار، وتهدف إلى حفر آبار استكشافية لزيادة إنتاج الغاز.

استثمارات دانة غاز فى مصر

وتنشر «الدستور» أماكن امتياز شركة دانة غاز الرئيسية في مصر وحجم إنتاجها من البترول والغاز.

تأسست الشركة في عام 2005، وتُعتبر أول وأكبر شركة من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط. تبلغ قيمة استثمارات الشركة في مصر ما يقارب 2 مليار دولار، توزعت بين حفر حوالي 70 إلى 80 بئرًا وتطوير شبكات خطوط الأنابيب.

120 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا

ويصل حجم الإنتاج الحالي إلى أكثر من 120 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، و2500 برميل من المتكثفات يوميًا. يأتي هذا الإنتاج من 30 بئرًا تابعة للشركة.

مناطق امتياز دانة غاز

مناطق الامتياز الرئيسية للشركة تتمركز في منطقة دلتا النيل، خاصة في منطقة دمياط، ورغم ذلك، كانت هناك استكشافات في منطقة العريش دون إنتاج فعلي لمدة 8 سنوات بعد انتهاء الاتفاقية في مارس من العام الحالي.

توسيع نطاق الاستكشافات والإنتاج

بدأت شركة دانة غاز مرحلة الاستكشاف في مصر، خاصة في منطقة دلتا النيل، منذ ما يقارب 20 عامًا، ومع التغيرات الحالية في أسعار الغاز العالمية والظروف الاقتصادية العالمية، هناك جهود مشتركة مع الحكومة المصرية لتعديل الاتفاقيات بهدف تكييفها مع هذه التحولات، تتناول هذه المحادثات أيضًا محاولات تعديل خطط الأسعار بناءً على التغيرات في الأسواق العالمية، وبعد هذا التعديل، يتوقع توسيع نطاق الاستكشافات والإنتاج.

استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر

في إطار هذا السياق، عُقد اجتماع بين المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس شركة دانة غاز أمس الأربعاء، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وخطط وبرامج الشركة للتوسع في هذا القطاع. أكد وزير البترول خلال الاجتماع على الثقة المتبادلة بين قطاع البترول وشركائه من الشركات العالمية.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس شركة دانة غاز عن نية الشركة زيادة الاستثمارات بشكل إضافي لتنفيذ برنامج حفر مكثف، والذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج ومواجهة التحديات الطبيعية التي تواجه الآبار.