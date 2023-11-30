الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خريطة استثمارات "دانة غاز" في مصر وحجم إنتاجها

دانة غاز
دانة غاز

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية عن نيتها زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة، حيث تبلغ قيمة هذه الاستثمارات 43 مليون دولار، وتهدف إلى حفر آبار استكشافية لزيادة إنتاج الغاز.

استثمارات دانة غاز فى مصر 

وتنشر «الدستور» أماكن امتياز شركة دانة غاز الرئيسية في مصر وحجم إنتاجها من البترول والغاز. 

تأسست الشركة في عام 2005، وتُعتبر أول وأكبر شركة من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط. تبلغ قيمة استثمارات الشركة في مصر ما يقارب 2 مليار دولار، توزعت بين حفر حوالي 70 إلى 80 بئرًا وتطوير شبكات خطوط الأنابيب.

120 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا

ويصل حجم الإنتاج الحالي إلى أكثر من 120 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، و2500 برميل من المتكثفات يوميًا. يأتي هذا الإنتاج من 30 بئرًا تابعة للشركة.

البترول: تعاون جديد مع "طاقة" السعودية في مشروعات خدمات الآبار بالشرق الأوسط وإفريقيا

جهود مكثفة من "البترول" لتعزيز قدرات معامل التكرير وضمان إنتاج البنزين والسولار

مناطق امتياز دانة غاز

مناطق الامتياز الرئيسية للشركة تتمركز في منطقة دلتا النيل، خاصة في منطقة دمياط، ورغم ذلك، كانت هناك استكشافات في منطقة العريش دون إنتاج فعلي لمدة 8 سنوات بعد انتهاء الاتفاقية في مارس من العام الحالي.

توسيع نطاق الاستكشافات والإنتاج

بدأت شركة دانة غاز مرحلة الاستكشاف في مصر، خاصة في منطقة دلتا النيل، منذ ما يقارب 20 عامًا، ومع التغيرات الحالية في أسعار الغاز العالمية والظروف الاقتصادية العالمية، هناك جهود مشتركة مع الحكومة المصرية لتعديل الاتفاقيات بهدف تكييفها مع هذه التحولات، تتناول هذه المحادثات أيضًا محاولات تعديل خطط الأسعار بناءً على التغيرات في الأسواق العالمية، وبعد هذا التعديل، يتوقع توسيع نطاق الاستكشافات والإنتاج.

استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر

في إطار هذا السياق، عُقد اجتماع بين المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس شركة دانة غاز أمس الأربعاء، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وخطط وبرامج الشركة للتوسع في هذا القطاع. أكد وزير البترول خلال الاجتماع على الثقة المتبادلة بين قطاع البترول وشركائه من الشركات العالمية.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس شركة دانة غاز عن نية الشركة زيادة الاستثمارات بشكل إضافي لتنفيذ برنامج حفر مكثف، والذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج ومواجهة التحديات الطبيعية التي تواجه الآبار. 

دانة غاز مصر استثمارات دانة غاز الدستور البترول وزير البترول

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

دوري الأبطال والسوبر ومونديال الأندية.. مواعيد مباريات الأهلي خلال ديسمبر

هتك عرض طفلتين.. "جنايات القاهرة" تودع حيثيات الحكم على المتحرش بالأطفال في القطامية

محمد الباز: هناك حالة تربص بالانتخابات الرئاسية المقبلة

ملحمة الصحراء.. الرئيس السيسي يرسم مستقبلًا واعدًا لصناعة البترول في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم