قطاع البترول: 130 اتفاقية باستثمارات تجاوزت 22 مليار دولار مع شركاء أجانب

تعكف الدولة المصرية جاهدة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات.

ويُعتبر قطاع البترول أحد القطاعات الحيوية والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، بفضل الدعم الرئاسي والحكومي لمشروعات تطوير القطاع.

مبادرة الرخصة الذهبية

وتمثل هذه التحولات في إطلاق مبادرات استثمارية بارزة مثل مبادرة الرخصة الذهبية التي تسهل وتسرع عمليات منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مبادرة 100 ألف مشروع صناعي لتعزيز الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل جديدة.

جذب استثمارات أجنبية

ساهمت هذه الجهود والمبادرات في جذب استثمارات أجنبية ضخمة وتنفيذ مشاريع تنمية مبتكرة في قطاع البترول وغيره من القطاعات الاقتصادية، مما ساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

منح الرخصة الذهبية لجاسكو

في ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، لتنفيذ مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط إنتاج رابع بسعة تصميمية تبلغ 600 مليون قدم مكعب يوميًا، يقع المشروع على مساحة تقدر بنحو 33 فدانًا في منطقة النهضة الصناعية بالعامرية، محافظة الإسكندرية.

2500 فرصة عمل

ومن المتوقع أن يوفر مشروع "جاسكو" فرص عمل لحوالي 2500 عامل، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 380 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير المواد الخام لمصانع البتروكيماويات، بالإضافة إلى توفير البوتاجاز والمكثفات لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات.

130 اتفاقية بترول

وأبرمت مصر مؤخرًا، أكثر من 130 اتفاقية بترول بقيمة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار مع شركاء أجانب، هذه الاتفاقيات لعبت دورًا هامًا في تعزيز مصادر الاقتصاد المصري. تعكس هذه الاتفاقيات الثقة الكبيرة التي تتمتع بها مصر لدى شركات النفط والغاز العالمية.

مليار دولار

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع تفاهمات بقيمة تصل إلى مليار دولار، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في قطاع الطاقة، هذه الجهود تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرات القطاع البترولي المصري وتنميته بشكل مستدام.