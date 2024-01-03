الولايات المتحدة تعلن شراء 3 ملايين برميل من النفط لتعزيز المخزون الاستراتيجى

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن نيتها طلب تقديم مقترحات لشراء 3 ملايين برميل من النفط الخام ذو الكبريت العالي المنتج في الولايات المتحدة، لتسليمها في شهر أبريل 2024، بهدف إضافتها إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

بهدف زيادة مخزون النفط

وعادت الولايات المتحدة إلى سوق شراء النفط مؤخرًا بهدف زيادة مخزون النفط في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، حيث استفادت خلالها من انخفاض أسعار النفط حول العالم.

كما يأتي هذا القرار بعد سحبها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية وبعد أن اجتازت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل خلال العام الماضي.

شراء نحو 13.8 مليون برميل من النفط

كما تم شراء نحو 13.8 مليون برميل من النفط بمتوسط سعر 75.63 دولار للبرميل، وهو أقل بحوالي 20 دولارًا للبرميل من السعر الذي تم بيعه به في عام 2022، ومن المقرر تقديم العطاءات لشراء المزيد من النفط في العاشر من يناير الحالي.

إلغاء المبيعات الإلزامية

وقامت الولايات المتحدة أيضًا بالتعاون مع الكونجرس لإلغاء المبيعات الإلزامية التي تصل إلى 140 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، هذه المبيعات كانت مطلوبة وفقًا للقوانين التي تمت الموافقة عليها من قبل كل من الديمقراطيين والجمهوريين لمدة تقريبية أربع سنوات اعتبارًا من نهاية عام 2023.

أكبر مخزون في العالم

ويعتبر الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة أكبر مخزون في العالم للإمدادات النفطية الطارئة، حيث يحتوي على حوالي 354.4 مليون برميل من النفط في مخازن تحت الأرض في أربعة مواقع موجودة على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا.

وفى سياق منفصل، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن شركة النفط الوطنية الإيرانية من المتوقع أن توقع عقودًا لتطوير 3 حقول غاز وحقل نفط في إيران بقيمة تصل إلى ملياري دولار.

كما نقلت الوكالة عن مدير قسم الاستثمار والأعمال في الشركة، فريدون كردزنكنة، قوله إن المفاوضات التقنية والمالية والتفاوض بشأن هذه العقود وصلت إلى مراحلها النهائية وسيتم التوقيع عليها في القريب العاجل.