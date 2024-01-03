العراق ينهى عام 2023 بإيرادات قياسية من صادرات النفط وإنتاج مرتفع

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن إيرادات العراق من النفط في ديسمبر 2023 بلغت 8.316 مليار دولار، كما أُشارت إلى أن صادرات النفط بلغت 108.056 مليون برميل خلال نفس الشهر.

مجموع الكميات المصدرة من النفط العراقي

وأوضحت الوزارة أن مجموع الكميات المصدرة من النفط العراقي الخام في ديسمبر من الحقول النفطية وسط وجنوب العراق بلغ نحو 107.6 ألف برميل، بينما بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن نحو 464.6 ألف برميل.

3.5 مليون برميل في اليوم

وأكدت الوزارة أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3.5 مليون برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 76.96 دولار، كما أشارت إلى أن الوزارة اتخذت هذا الإجراء الشهري بهدف زيادة الشفافية، والسماح للشعب بمعرفة التفاصيل المتعلقة بعمليات التصدير والإيرادات المحققة منها.

يخطط لرفع إنتاجه اليومي

وفى سياق متصل، قال وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، إن العراق يخطط لرفع إنتاجه اليومي من النفط الخام إلى ستة ملايين برميل خلال عام 2024، مقارنة بمستوى الإنتاج الحالي البالغ أربعة ملايين برميل يوميا.

وأشار الوزير إلى أنهم يعملون على تعزيز مشاريع الإنتاج وتنفيذ الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج النفطي، بهدف تحقيق معدل إنتاج يصل إلى ستة ملايين برميل يوميا.

مصافي التكرير

وأكد وزير النفط العراقي أن العراق حقق زيادة كبيرة في إنتاج قطاع مصافي التكرير، وأنه يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد في هذا القطاع، كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنجاز عدد من المشاريع الواعدة التي تساهم في تحقيق أهداف العراق في هذا المجال.

ويتجاوز إنتاج النفط الحالي للعراق أربعة ملايين برميل يوميًا، وهناك خطط لزيادة هذا الإنتاج بشكل كبير في المستقبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالغاز، قال عبدالغني إن الفترة الماضية شهدت زيادة في كميات الغاز المستثمر من الحقول النفطية.

وأشار وزير النفط إلى أن العام الحالي سيشهد إضافة 200 مليون قدم مكعبة من الحقول المستثمرة ضمن مهام عمل شركة غاز البصرة، بالإضافة إلى الزيادات الواعدة المتوقعة من حقول شركتي نفط ميسان وذي قار.

وأكد أن الجهود متواصلة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات النفطية بهدف دعم قطاع توليد الطاقة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المحلية.