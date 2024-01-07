بسبب الاحتجاجات.. حالة القوة القاهرة تعصف بحقل الشرارة النفطى الليبى وتوقف الإنتاج

تواجه المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تحديات كبيرة بسبب الاحتجاجات الأخيرة، مما أدى إلى إعلان حالة القوة القاهرة وتوقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، أحد أهم مصادر الإنتاج النفطي في البلاد، وذلك في تطور حاسم يؤثر على قطاع الطاقة في ليبيا.

كما تواجه صناعة النفط الليبية تحديات جديدة إثر الاحتجاجات الأخيرة، مما أدى إلى تطورات مهمة في قطاع النفط الوطني.

أكبر حقول النفط في البلاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في البلاد، وذلك نتيجة للاحتجاجات التي شهدها الحقل.

تأثر الإنتاج بشكل ملحوظ حيث يعد حقل الشرارة من أهم مصادر الإنتاج النفطي في ليبيا بقدرة تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا.

وتُفعل حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم، وتبذل الشركة جهودًا مكثفة لإعادة الإنتاج إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن.

17 مليار دولار لرفع مستوى إنتاج النفط الليبي

وفي سياق متصل، أشار فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة، إلى أنهم بحاجة إلى ميزانية تقدر بـ17 مليار دولار لرفع مستوى إنتاج النفط الليبي إلى مليوني برميل يوميًا خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف بن قدارة أنه على الرغم من عدم وجود عقبات فنية تحول دون زيادة الإنتاج، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في نقص التمويل.