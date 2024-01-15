الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش: بعد مرور 100 يوم لا يمكن استمرار ما يحدث فى غزة

جوتيريش
جوتيريش

ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، كلمة بمناسبة مرور 100 يوم على هجمات 7 أكتوبر والحرب التي تلتها بين إسرائيل وحماس.

وأدان جوتيريش ما يحدث في غزة والخسائر غير المسبوقة في صفوف المدنيين، والظروف الإنسانية الكارثية في غزة منذ أن شنت إسرائيل الحرب على حماس، واحتجاز المحتجزين في غزة ومصيرهم، وامتداد التوترات إلى جميع أنحاء المنطقة.

 

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وقال إن الحل الوحيد هو وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن في غزة.


كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق صارم في جميع روايات العنف التي ارتكبتها إسرائيل وغيرها في 7 أكتوبر ومقاضاة مرتكبيها.


وأضاف أن "الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على غزة خلال هذه الأيام المائة قد أطلق العنان للدمار الشامل ومستويات من قتل المدنيين بمعدل غير مسبوق خلال السنوات التي قضيتها كأمين عام".


واختتم جوتيريش كلمته بالقول: "كلما طال أمد الصراع في غزة، زاد خطر التصعيد وسوء التقدير. لا يمكننا أن نرى في لبنان ما نراه في غزة، ولا يمكننا أن نسمح باستمرار ما يحدث في غزة".


وفي سياق متصل، وفي تحديث، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن غاراته الجوية الأخيرة قتلت اثنين في خان يونس، وأنه ضرب منشأتين لتخزين الأسلحة، إلى جانب "البنية التحتية العملياتية لحماس" في المنطقة.


وقال الجيش الإسرائيلي إنه صادر كميات كبيرة من أسلحة حماس، بما في ذلك بنادق AK- 47 ومسدسات وقنابل يدوية وقذائف آر بي جي ومعدات غوص.


وفي شمال غزة، قال الجيش الاحتلال إنه قتل خمسة مسلحين حاولوا العثورعلى أسلحة في منطقة كانت القوات الإسرائيلية تعمل فيها.

هجمات 7 أكتوبر بمناسبة 100 يوم جوتيريش الامم المتحدة

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