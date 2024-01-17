مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن شحنة الأدوية المقرر إرسالها، اليوم الأربعاء، إلى المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس والمدنيين في قطاع غزة، غير معفاة من التفتيش الأمني قبل دخولها إلى القطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم، إن "نتنياهو سمح بإرسال الأدوية إلى المحتجزين، لكنه لم يتعامل على الإطلاق مع الإجراءات الأمنية التي حددها الجيش الإسرائيلي ومسئولو الأمن"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، التي أشارت إلى أن البيان صادر ردًا على تقارير تقول إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإعفاء شحنة الأدوية من التفتيش.

وأكدت الصحيفة العبرية أنه سيتم تسليم الأدوية المقدمة من قطر إلى غزة في وقت لاحق اليوم، بموجب اتفاق توسطت فيه الدوحة وفرنسا.

تفاصيل اتفاق الأدوية بين حماس وإسرائيل

ويعد اتفاق شحنة الأدوية أول اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس منذ وقف إطلاق النار، الذي استمر أسبوعًا في نوفمبر الماضي.

وقال مسئول كبير في حماس إنه مقابل كل صندوق تم تقديمه للمحتجزين، سيتم إرسال 1000 صندوق للفلسطينيين. ويتضمن الاتفاق أيضًا إيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الساحلي.

103 أيام على العدوان الإسرائيلي المستمر

ويأتي الاتفاق بعد أكثر من 100 يوم من صراع لا يظهر أي علامة على نهايته، وأثار توترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع مجموعة مذهلة من الضربات والضربات المضادة في الأيام الأخيرة من شمال العراق إلى البحر الأحمر ومن جنوب لبنان إلى باكستان.

وما زالت فصائل المقاومة الفلسطينية تقاوم جنود الاحتلال في أنحاء غزة في مواجهة واحدة من أعنف الحملات العسكرية في التاريخ الحديث.

وفر نحو 85% من سكان القطاع الساحلي الضيق، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وتقول الأمم المتحدة إن ربع السكان يعانون من الجوع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 24285 شهيدًا و61154 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى مساء الثلاثاء، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع الساحلي، التي أكدت أن عشرات الآلاف ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض.