نتنياهو: الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

الحرب على غزة

كان قد أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى أن ما يحقق انتصارهم على الأعداء في المنطقة هو الرغبة في الانتصار، لأنها حرب عزيمة وتدمير.

ودعا خلال المؤتمر الصحفي، بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ووزرائه للوحدة، مؤكدًا أن هذا هو وقت الوحدة والشراكة والهدف منها تحقيق وإنجاز الحرب من أجل الجميع.

استمرار العدوان الصهيوني

وتابع، أن حكومة الطوارئ تسعى لتحقيق النصر، لأن خسارة الوحدة تعنى انتصار حماس وكذلك يجب اللحمة بين الجنود في المعركة والساحة الداخلية، مشيرًا إلى أنهم سينتصرون لأنهم موحدون ومصرون أكثر من أجل الجنود الذين يقاتلون ليل نهار، ومن أجل عائلات المختطفين وقدم العزاء للأمهات الثكلى.

وأكد أن الجيش على تواصل دائم مع عائلات المخطوفين، زاعمًا أن حركة حماس تعرضت لضربة قوية وهي تحاول اللعب على الوتر الحساس لدى الإسرائيليين.