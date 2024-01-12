عبر معبر رفح.. «الصحة الفلسطينية» تعلن بدء وصول شحنة أدوية إلى غزة

أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، الجمعة، بدء وصول شحنة أدوية من مخصصات المشاريع في البنك الدولي إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف".

وقالت الكيلة في بيان، إن "قيمة شحنة الأدوية مليونا دولار، وستتولى (اليونسيف) إدخالها إلى قطاع غزة".

وأوضحت أنه "يجري استكمال العمل لوصول دفعة جديدة من اللقاحات الخاصة بالأطفال إلى قطاع غزة، عبر مصر".

وأشارت الكيلة، إلى أن "لقاحات لشلل الأطفال وكميات أخرى من الأدوية والمستهلكات الطبية ستدخل إلى القطاع، كانت وزارة الصحة اشترتها بالتعاون مع (اليونسيف)".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر على القطاع، إلى ارتقاء 23.708 شهداء وإصابة 60.005 أشخاص، وأزمة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لوزارة الصحة في غزة، ومنظمات وهيئات دولية.