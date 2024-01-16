الاتحاد الأوروبى يقدم دعمًا مبدئيًا لإنشاء مهمة بحرية لحماية السفن

قال دبلوماسيون أوروبيون، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدمت دعما مبدئيا لإنشاء مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر.

وقال الدبلوماسيون، إن الهدف هو إنشاء البعثة بحلول 19 فبراير على أبعد تقدير، على أن تصبح جاهزة للعمل بسرعة بعد ذلك، وأنها ستعمل بالتنسيق مع الشركاء الآخرين ذوي التفكير المماثل في المنطقة كجزء من الجهود الرامية إلى وقف الاضطرابات في المفاتيح الرئيسية طريق التجارة، وفقا لرويترز.

اجتماع الإسرائيليين المفرج عنهم من الأسر في غزة



في سياق متصل، اجتمع الإسرائيليون المفرج عنهم من الأسر في غزة من جديد في قريتهم الحدودية، اليوم الثلاثاء، لإقامة احتفال رسمي بعيد ميلاد الطفل الرضيع من عائلة ما زالت محتجزة كرهينة.

كان كفير بيباس يبلغ من العمر ثمانية أشهر عندما اقتحمت حماس كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر، وأصبح الأصغر بين حوالي 240 شخصًا تمت إعادتهم إلى قطاع غزة كأسرى، حسبما أفادت رويترز.

وقالت حماس، إن كفير وشقيقه آرييل البالغ من العمر أربع سنوات ووالدتهما شيري قتلوا في الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك، بينما نجا والدهم ياردن.

ولكن في غياب الدعم الإسرائيلي، رفض الأقارب والأصدقاء في الوطن ترك الأمل يموت في الشفاء الآمن للعائلة بأكملها.

سيبلغ كفير عامه الأول يوم الخميس، وعندها سيكون قد أمضى ثلث حياته كرهينة.

في سياق متصل، بدأت وكالات الإغاثة في تعليق عملياتها الحيوية في اليمن بعد الضربات الأمريكية والبريطانية الأخيرة على أهداف الحوثيين، وسط تحذيرات من أن المزيد من التدخل العسكري يهدد بتعميق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

أصدر تحالف مكون من 23 منظمة إغاثة تعمل داخل الدولة الخليجية بيانًا مشتركًا يوم الثلاثاء، حذر فيه من أن التصعيد العسكري سيزيد من تقويض قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية مع تفاقم الظروف المعيشية لملايين الأشخاص في اليمن.