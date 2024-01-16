الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل: ضربنا عدة أهداف لحزب الله داخل لبنان اليوم

مزارع شبعا
مزارع شبعا

قالت إسرائيل إنها ضربت عدة أهداف لحزب الله في لبنان يوم الثلاثاء، في أحدث قتال عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي والجماعة الشيعية المسلحة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ ضربات جوية ومدفعية على ما قال إنها أهداف إرهابية لحزب الله في منطقة وادي السلوقي في لبنان - بحسب CNN-.

وأضاف في بيان: "خلال فترة زمنية قصيرة، تم تنفيذ ضربات ضد العشرات من مواقع حزب الله والهياكل العسكرية والبنية التحتية للأسلحة".

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هآرتس: الجيش الإسرائيلي نقل وحدة "دوفدفان" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن إسرائيل نفذت "أكثر من 15 غارة طالت أطراف بلدات الحولة ووادي السلوقي ووادي الحجير وطريق رب الثلاثين الطيبة".

إسرائيل لبنان حزب الله غزة الحرب

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