إسرائيل: ضربنا عدة أهداف لحزب الله داخل لبنان اليوم

قالت إسرائيل إنها ضربت عدة أهداف لحزب الله في لبنان يوم الثلاثاء، في أحدث قتال عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي والجماعة الشيعية المسلحة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ ضربات جوية ومدفعية على ما قال إنها أهداف إرهابية لحزب الله في منطقة وادي السلوقي في لبنان - بحسب CNN-.

وأضاف في بيان: "خلال فترة زمنية قصيرة، تم تنفيذ ضربات ضد العشرات من مواقع حزب الله والهياكل العسكرية والبنية التحتية للأسلحة".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن إسرائيل نفذت "أكثر من 15 غارة طالت أطراف بلدات الحولة ووادي السلوقي ووادي الحجير وطريق رب الثلاثين الطيبة".