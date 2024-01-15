هآرتس: الجيش الإسرائيلي نقل وحدة "دوفدفان" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية

كشفت صحيفة هأرتس العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخرج وحدة " دوفدفان " من قطاع غزة، ونقلها إلى الضفة الغربية خشية تصاعد التوتر، والتي وصفها مسؤولون عسكريون بأنها "على وشك الانفجار".



وحذرا مسؤولين عسكريين بجيش الاحتلال من أن إذا لم يتخذ المستوى السياسي قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن خطر الصراع سيزداد، ويرى الجيش أن انسحاب الوحدة من القطاع هو بمثابة تخلي عن قوة كبيرة جدا في القتال في غزة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي خبر انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة، والفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة، وبقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98.

كان الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسميًا انتقاله إلى المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة، والتي تشمل غارات وعمليات خاطفة، خلافًا للعمليات الموسعة التي نفذها الجيش خلال المرحلتين الأولى والثانية من الحرب.

نتنياهو يذبح جيش الاحتلال الاسرائيلي

قال أحمد فؤاد أنور، أستاذ التاريخ والدراسات العبرية، إن هناك انقسامًا داخل المجتمع الإسرائيلي، بسبب عدم تحقيق أي هدف من الأهداف الذي أعلنها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خاصة بعد فشل تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، أن الخلافات والانتقادات في إسرائيل لم تكن بين حزب وحزب آخر، بل بين أفراد الحزب الواحد.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو تدبح جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه، حيث إن اليمين المتطرف لا يمثل 5% من سكان إسرائيل.

ونوه "أنور" إلى أن الأقلية التي تحكم إسرائيل تساهم في فتح العديد من جبهات للحرب شمالًا وجنوبًا، وهذا ما جعل المظاهرات تشتد في تل أبيب.



