الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هآرتس: الجيش الإسرائيلي نقل وحدة "دوفدفان" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشفت صحيفة هأرتس العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخرج وحدة " دوفدفان " من قطاع غزة، ونقلها إلى الضفة الغربية خشية تصاعد التوتر، والتي وصفها مسؤولون عسكريون بأنها "على وشك الانفجار".


وحذرا مسؤولين عسكريين بجيش الاحتلال من أن إذا لم يتخذ المستوى السياسي قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن خطر الصراع سيزداد، ويرى الجيش أن انسحاب الوحدة من القطاع هو بمثابة تخلي عن قوة كبيرة جدا في القتال في غزة.

txt

جيش الاحتلال: قصفنا 30 ألف هدف فى غزة منذ بداية الحرب

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي خبر انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة، والفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة، وبقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98. 

كان الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسميًا انتقاله إلى المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة، والتي تشمل غارات وعمليات خاطفة، خلافًا للعمليات الموسعة التي نفذها الجيش خلال المرحلتين الأولى والثانية من الحرب.

نتنياهو يذبح جيش الاحتلال الاسرائيلي

قال أحمد فؤاد أنور، أستاذ التاريخ والدراسات العبرية، إن هناك انقسامًا داخل المجتمع الإسرائيلي، بسبب عدم تحقيق أي هدف من الأهداف الذي أعلنها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خاصة بعد فشل تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، أن الخلافات والانتقادات في إسرائيل لم تكن بين حزب وحزب آخر، بل بين أفراد الحزب الواحد.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو تدبح جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه، حيث إن اليمين المتطرف لا يمثل 5% من سكان إسرائيل.

ونوه "أنور" إلى أن الأقلية التي تحكم إسرائيل تساهم في فتح العديد من جبهات للحرب شمالًا وجنوبًا، وهذا ما جعل المظاهرات تشتد في تل أبيب.

 


 

جيش الاحتلال إسرائيل قطاع غزة إذاعة

مواد متعلقة

"إسرائيل هيوم": سحب الفرقة 36 من القتال فى قطاع غزة

الأكثر قراءة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024 بسبب حرب غزة

حماس تعلن مقتل المحتجزين الإسرائيليين يوسى شرعابى وتايس فريسكى

تقودها أم وابنتها.. الكشف عن شبكة لممارسة الدعارة مع السائقين بالمنصورة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين