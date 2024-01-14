جيش الاحتلال: قصفنا 30 ألف هدف فى غزة منذ بداية الحرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اعتقال 2300 فلسطيني من قطاع غزة بعضهم شارك في طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر.



وأضاف جيش الاحتلال، في بيان له مساء اليوم، أن قواته قصفت 30 ألف هدف في قطاع غزة، و3400 في لبنان منذ بداية الحرب.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه تم تجنيد 295 ألف جندي وضابط من صفوف الاحتياط منذ بداية الحرب، كما أنه تم إجلاء 970 عسكريا جريحا بواسطة المروحيات ونحو 1700 بواسطة سيارات الإسعاف منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يتعين على إسرائيل شن هذه الحرب على غزة، مشيرًا إلى أنها سوف تستغرق شهورا طويلة.



وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة للمصادقة على ميزانية عام 2024: "قبل 100 يوم، تسلل الوحوش الحمساويون إلى إسرائيل وذبحونا، واغتصبوا، وأحرقوا واختطفوا مواطنينا، وقد أرجعنا نصفهم، ولا نتنازل عن أحد، بل نبذل كل ما في وسعنا من أجل إعادة الجميع إلى ديارهم، وأشدد: الجميع دون استثناء. هذه الجهود مستمرة في جميع الأوقات، وفي هذه اللحظات بالذات وسنستكملها تزامنا مع تحقيق أهداف الحرب الأخرى".