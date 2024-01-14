الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السيناتور الجمهورى بيرنى ساندرز: الأزمة فى غزة "أسوأ" مما حدث بدريسدن خلال الحرب العالمية الثانية

غزة
غزة

رأى السيناتور الجمهوري بيرني ساندرز أن الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة، "أسوأ" مما حدث في مدينة دريسدن بألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال ساندرز، في تصريح نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الأحد، "إنه إذا استخدمت كلمة دريسدن ألمانيا، فإنك تفكر في الدمار المروع الذي تعرضت له تلك المدينة خلال الحرب العالمية الثانية.. وما يحدث في غزة الآن خلال ثلاثة أشهر هو أسوأ مما حدث في دريسدن خلال عامين.. هذه كارثة".

وأضاف: "لذلك كانت وجهة نظري منذ البداية أن لإسرائيل الحق في الرد، ولكن ليس من حقها خوض حرب ضد شعب بأكمله، وعلى الكونجرس الأمريكي أن يتحرك لأن الكثير من هذا الدمار يحدث بأسلحة عسكرية قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "في رأيي، هذا ليس هو الحال بالتأكيد، لدينا كارثة إنسانية مروعة، ولا يمكننا أن ندير ظهورنا لها.. يجب على الكونجرس أن يبدأ التحرك لحماية الأطفال في فلسطين".

ويخطط ساندرز إلى تقديم قرار إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع بموجب قانون المساعدة الخارجية، الذي من شأنه أن يوجه وزارة الخارجية الأمريكية للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تسببها إسرائيل في غزة.. واعترف ساندرز أيضًا بأنه من المحتمل ألا يحصل على 51 صوتًا اللازمة لتمرير قراره، مشيرًا إلى أن هذه هي "المرة الأولى" التي يُطرح فيها هذا النوع من القرار للتصويت.

غزة السيناتور الجمهوري الحرب العالمية الثانية دريسدن ألمانيا كارثة

الأكثر قراءة

عاجل.. أبو عبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطيني

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

أمم إفريقيا 2023.. موزمبيق تباغت منتخب مصر بهدفين متتاليين

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة