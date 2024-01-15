"إسرائيل هيوم": سحب الفرقة 36 من القتال فى قطاع غزة

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين، أن جيش الدفاع الإسرائيلي سحب إحدى فرقه الأربعة من القتال في قطاع غزة، لأغراض البحث والتطوير والتدريب.

وأعلنت الصحيفة عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسحب الفرقة 36 من غزة، وترك ثلاث فرق أخرى تقاتل حماس في القطاع.

انسحاب الفرقة 36 التي انسحبت من غزة

ويأتي انسحاب الفرقة في إطار خطط جيش الاحتلال لحرب طويلة ضد حماس، مع الحفاظ على كفاءة القوات، حيث ضمت الفرقة 36 التي انسحبت من غزة ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.

وأَضافت الصحيفة انه سيتم منح وحدات الفرقة استراحة قصيرة، ثم ستعود لفترة تدريب، وبعد ذلك سيقرر الجيش الإسرائيلي ما إذا كان ستتم إعادة انتشارها وأين ستتم إعادة انتشارها وفقًا لآخر تقييماته.

وتابعت خلال الشهرين الماضيين، عملت الفرقة 36 في شمال غزة وقامت بتفكيك كتائب حماس.

ولا تزال الفرقة 162 موجودة في شمال غزة، وتقوم بعمليات تطهير لتحديد مواقع البنية التحتية لحماس وقتل أو أسر نشطاءها المتبقين؛ الفرقة 99 تعمل في وسط القطاع؛ وتقاتل الفرقة 98 حماس في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، حصل بعض المحتجزين الإسرائيليين على الجنسية المجرية، وأصدروا جوازات سفر مجرية أثناء وجودهم في غزة، حسبما أكد مسئول حكومي مجري كبير لشبكة CNN.

وأكد المسئول أن الحكومة المجرية تفعل ذلك لإضافة طبقة إضافية من الحماية للرهائن، ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.

وقال مسئول حكومي مجري كبير لم يذكر اسمه، إن منح الجنسية جاء بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، ولم يذكر المسئول من أو متى تم منح الجنسية للرهائن أو عددهم.