الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجلس الأمن يفشل فى تبنى مشروع قرار جزائرى لوقف إطلاق النار بغزة

مجلس الامن
مجلس الامن

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة بسبب الفيتو الأمريكي.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن للمرة الثالثة منذ نشوب الحرب في غزة لوقف طلب إعلان هدنة إنسانية فورية.

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من جانبه قال المندوب الصيني لدى مجلس الأمن، إن على المجلس أن يوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتوصل إلى وقف إطلاق النار، معرباً عن إحباطه من نتيجة التصويت على مشروع القرار الجزائري بعد الفيتو الأمريكي.

وكان يصوت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على نص أعدته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.

مجلس الأمن فيتو أمريكا غزة مشروع جزائري

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