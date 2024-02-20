مجلس الأمن يفشل فى تبنى مشروع قرار جزائرى لوقف إطلاق النار بغزة

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة بسبب الفيتو الأمريكي.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن للمرة الثالثة منذ نشوب الحرب في غزة لوقف طلب إعلان هدنة إنسانية فورية.

من جانبه قال المندوب الصيني لدى مجلس الأمن، إن على المجلس أن يوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتوصل إلى وقف إطلاق النار، معرباً عن إحباطه من نتيجة التصويت على مشروع القرار الجزائري بعد الفيتو الأمريكي.

وكان يصوت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على نص أعدته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.