عاجل.. البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبًا لوقف إطلاق النار فى غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن أن الوقت ليس مناسبًا لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

جاء ذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تدعمه الدول العربية يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المحاصر.

وجاء التصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوت واحد مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت، مما يعكس الدعم العالمي الواسع لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر والتي بدأت بغزو حماس المفاجئ لجنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين.

ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 29 ألف فلسطيني في الهجوم العسكري الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة في غزة، وهذا هو الفيتو الثالث الذي تستخدمه الولايات المتحدة ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

اقتراح الدول العربية



وقد اقترحت الدول العربية وهي تعلم أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة، لكنها كانت تأمل في إظهار دعم عالمي واسع النطاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت السفيرة الأمريكية، ليندا توماس جرينفيلد، إن إدارة بايدن ستستخدم حق النقض ضد القرار، لأنه قد يتعارض مع الجهود الأمريكية الجارية لترتيب اتفاق بين الأطراف المتحاربة، الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف الأعمال العدائية لمدة ستة أسابيع على الأقل وإطلاق سراح جميع الرهائن، تم التقاطها خلال هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر.

وفي خطوة مفاجئة قبل التصويت، عممت الولايات المتحدة قرارًا منافسًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم وقف إطلاق النار المؤقت في غزة المرتبط بالإفراج عن جميع الرهائن، ويدعو إلى رفع جميع القيود المفروضة على توصيل المساعدات الإنسانية.

وقال نائب السفير الأمريكي، روبرت وود، لعدد من الصحفيين يوم الإثنين إن القرار المدعوم من الدول العربية ليس "آلية فعالة لمحاولة القيام بالأشياء الثلاثة التي نريد أن نراها تحدث - وهي إخراج الرهائن، ودخول المزيد من المساعدات، وإدخال المزيد من المساعدات". وقفة طويلة لهذا الصراع.

وقال وود إنه فيما يتعلق بالمسودة الأمريكية، "فإن ما ننظر إليه هو خيار آخر محتمل، وسنناقش هذا الأمر مع الأصدقاء في المستقبل". "لا أعتقد أنه يمكنك توقع حدوث أي شيء غدًا".

وقال مسئول أمريكي كبير في وقت لاحق يوم الإثنين: "لا نؤمن بالاستعجال في التصويت". وقال المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قبل مناقشات المجلس حول المسودة الأمريكية: "نعتزم المشاركة في الأيام المقبلة في مفاوضات مكثفة حول هذا الموضوع... ولهذا السبب لا نضع جدولًا زمنيًا للتصويت، لكننا نفعل ذلك. ندرك خطورة الوضع".

وتطالب الدول العربية، بدعم من العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بوقف إطلاق النار منذ أشهر مع تكثيف الهجوم العسكري الإسرائيلي. وقال سفير تونس لدى الأمم المتحدة طارق لاديب، الذي يرأس المجموعة العربية المكونة من 22 دولة هذا الشهر، لمراسلي الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي إن هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن نحو 1.5 مليون فلسطيني يبحثون عن الأمان في مدينة رفح بجنوب غزة ويواجهون "سيناريو كارثيا" إذا مضى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدمًا في خطته المعلنة لنقل المدنيين من المدينة وتحويل الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى المنطقة المتاخمة لمصر حيث تقول إسرائيل إن مقاتلي حماس يختبئون فيها.

وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار الآن، طالب مشروع القرار المدعوم عربيًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ورفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ودعا إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، وكرر مطالبات المجلس بأن "تلتزم إسرائيل وحماس بدقة" بقرارات وقف إطلاق النار. القانون الدولي، وخاصة حماية المدنيين. ودون تسمية أي من الطرفين، أدان "جميع الأعمال الإرهابية".