الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز

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رئيس جامعة طنطا يزور مصابي قطاع غزة بالمستشفيات الجامعية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

زار الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم مصابى قطاع غزة الذين استقبلتهم مستشفيات طنطا الجامعية، وبرفقته الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، واطمأن خلال الزيارة على تقديم كافة أوجه  الرعاية الصحية   لهم وتوفير العلاج اللازم للحالات.

 

الجامعة تعمل على توفير الأطقم الطبية وكافة الامكانات والمستلزمات الطبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينين

أكد الدكتور محمود ذكى، على تقديم  المستشفيات الجامعية بطنطا كافة أشكال الدعم للمصابين من قطاع غزة وأن ذلك يأتى فى إطار دعم مصر للقضية الفلسطينية وتأكيدًا لدور الجامعة المجتمعي، مضيفًا أن الجامعة تعمل على توفير الأطقم الطبية وكافة الامكانات والمستلزمات الطبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينين لاستكمال علاجهم وتماثلهم للشفاء.

وأوضح الدكتور محمود ذكى، أن المستشفيات الجامعية استقبلت ٢٢ حالة من مصابي قطاع غزة لاجراء جراحات عاجلة لهم من بينهم عدد من الأطفال والنساء، مؤكدًا أنه  عقب استقبال الحالات تم تشكيل فرق عمل طبية من كافة التخصصات، وتم اتخاذ كافة الاجرءات الطبية بأعلى درجة من الجودة والكفاءة، مشيدا بجهود الأطباء والعاملين والفرق التمريضية بالمستشفيات الجامعية.

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