مزاعم الأنفاق الحدودية تكشف "مخططات إسرائيل" السرية بشأن حدود مصر وفلسطين

تزايدت ردود الفعل الدولية بشأن الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بتهريب الأسلحة عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة، والترويج لمزاعم نقل الأسلحة إلى داخل القطاع من سيناء عبرها.





ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقريرها، المزاعم الإسرائيلية بشأن الحدود وتهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة، متجاهلة عدة حقائق بشأن تأمين الحدود المصرية.

ورصدت مصر العديد من عمليات تهريب البضائع إلى قطاع غزة عبر حدودها قبل عام 2011، وارتفعت هذه العمليات بصورة كبيرة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وتفاقمت خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، وانتشر التهريب بصورة كبيرة سواء للأفراد أو البضائع، ما أثر بالسلب على الوضع الأمني لشمال سيناء.

هذا الوضع تغير بشكل كامل بعد ثورة 30 يونيو، حيث اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارت الهامة لمواجهة هذه الظاهرة والتي كانت جزء رئيسي من جهود مكافحة الإرهاب في سيناء، وكانت البداية بتدمير كل الأنفاق من خلال عملية تخطيط نموذجية جديدة بالكامل، من خلالها إنشــاء مدن جديدة لاســتيعاب المصــريين القاطنين على خط الحدود عقب تدمير 4 آلا منزل.

ونجحت مصر في تنفيذ خطتها وإخلاء المنازل الموجودة على الشريط الحدودي وحتى عمق 5 كيلو متر، شرقي مدينة رفح، وانهت مصر خطتها خلال عام 2018، في الوقت الذي أنشأت فيه حركة حماس التي كانت مسؤولة عن قطاع غزة منطقة عازلة في الجانب الفلسطيني بعمق 200 متر.

اختتمت مصر جهودها بإنشاء سور حديدي مزود بأحدث تقنيات المراقبة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتكثيف التواجد الأمني في المنطقة لمراقبة الحدود بدقة.

ما فعلته مصر في ملف المنطقة الحدودية ساهم في تطهير شمال سيناء من أي أنشطة إرهابية والتي كانت بدايتها عملية حق الشهيد التي نفذها الجيش المصري في عام 2015، مرورا بالعملية الشاملة سيناء 2018 التي تمت على عدة مراحل.

تجاهل تقرير الصحيفة عمليات تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر إلى قطاع غزة، والقدرات الكبرى التي تتمتع بها حركة حماس لتصنيع الأسلحة محليًا، وهو ما كان عاملًا مهمًا في الحرب المشتعلة في قطاع غزة، وعزز من صمود الحركة في مواجهة الحرب.

سي إن إن تكشف أكاذيب إسرائيل بشأن تهريب الأسحلة من مصر إلى غزة



كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الطريقة التي تحصل بها حركة حماس على الأسلحة المستخدمة في عملية طوفان الأقصى وما تبعها من استهداف للقوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

وأكدت الشبكة أن قطاع غزة هو منطقة معزولة كليًا عن العالم منذ ما يقرب من 17 عامًا، حيث تفرض إسرائيل حصارًا جويًا وبحريًا على غزة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من عمليات المراقبة، ما أثار التساؤلات عن كيفية تجميع حماس هذا الكم الهائل من الأسلحة التي مكنت الجماعة من تنفيذ هجمات منسقة خلفت أكثر من 1200 قتيل في إسرائيل وآلاف الجرحى ـ في حين استمرت في إطلاق الصواريخ على إسرائيل؟.

يقول كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية: "تحصل حماس على أسلحتها من خلال التهريب أو البناء المحلي وتتلقى بعض الدعم العسكري من إيران".

وبينما لم تجد الحكومتان الإسرائيلية والأمريكية أي دور مباشر لإيران في عملية طوفان الأقصى، يقول الخبراء إن طهران كانت منذ فترة طويلة الداعم العسكري الرئيسي لحماس، حيث تقوم بتهريب الأسلحة إلى القطاع عبر الأنفاق السرية عبر الحدود الإسرائيلية أو القوارب في البحر الأبيض المتوسط.

وقال بلال صعب، زميل بارز ومدير برنامج الدفاع والأمن في معهد الشرق الأوسط (MEI) في واشنطن: "لا تزال البنية التحتية لأنفاق حماس ضخمة على الرغم من قيام إسرائيل ومصر بتدميرها بانتظام".

وقال تشارلز ليستر، زميل بارز في معهد MEI: "قامت إيران أيضًا بشحن حماس صواريخها الباليستية الأكثر تقدمًا عبر البحر، كمكونات للبناء في غزة".

وقال بايمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لقد ساعدت إيران حماس أيضًا في تصنيعها المحلي، مما مكن حماس من إنشاء ترساناتها الخاصة".

وقدم مسؤول كبير في حماس مقيم في لبنان تفاصيل عن تصنيع أسلحة حماس في مقابلة محررة مع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية العربية “RTArabic” نشرت على موقعها على الإنترنت يوم الأحد.

وقال على بركة، أحد كبار المسؤولين في الحركة: "لدينا مصانع محلية لكل شيء، للصواريخ التي يصل مداها إلى 250 كيلومترًا، و160 كيلومترًا، و80 كيلومترًا، و10 كيلومترات، لدينا مصانع لمدافع الهاون وقذائفها، لدينا مصانع للكلاشينكوف ورصاصها، نحن نصنع الرصاص بإذن من الروس".

بالنسبة للعناصر الأكبر، قال ليستر من معهد MEI، إن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهو فرع من الجيش الإيراني يتبع مباشرة المرشد الأعلى للبلاد، يقدم تدريبًا لمهندسي حماس على الأسلحة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وقال ليستر: "إن سنوات من الوصول إلى أنظمة أكثر تقدمًا أعطت مهندسي حماس المعرفة اللازمة لتعزيز قدرتها الإنتاجية المحلية بشكل كبير".

طهران درب صانعي الأسلحة في حماس

وقال ليستر: "إن مهندسي الصواريخ والصواريخ التابعين لحماس هم جزء من شبكة إيران الإقليمية، لذا فإن التدريب والتبادل المتكرر في إيران نفسها هو جزء لا يتجزأ من جهود إيران لإضفاء الطابع المهني على قواتها الوكيلة في جميع أنحاء المنطقة".

لكن كيفية حصول حماس على المواد الخام لتلك الأسلحة المحلية تظهر أيضًا براعة الجماعة وسعة حيلتها، فلا يوجد في غزة أي من الصناعات الثقيلة التي من شأنها أن تدعم إنتاج الأسلحة، ووفقا لكتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية، فإن صناعاتها الرئيسية هي المنسوجات وتجهيز الأغذية والأثاثن ولكن من بين صادراتها الرئيسية الحديد الخردة، الذي يمكن أن يوفر المواد اللازمة لصنع الأسلحة في شبكة الأنفاق أسفل الجيب.

ويأتي هذا المعدن في كثير من الحالات من القتال المدمر السابق في غزة، وفقًا لأحمد فؤاد الخطيب، الذي كتب عنه في منتدى فكرة التابع لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في عام 2021.

وكتب أنه عندما تم تدمير البنية التحتية في غزة في الغارات الجوية الإسرائيلية، فإن ما تبقى - الصفائح المعدنية والأنابيب المعدنية، وحديد التسليح، والأسلاك الكهربائية - وجد طريقه إلى ورش الأسلحة التابعة لحماس، وظهر على شكل أنابيب صواريخ أو عبوات ناسفة أخرى.

وكتب الخطيب أن إعادة تدوير الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة لتحويلها إلى مواد متفجرة وأجزاء أخرى تضيف إلى سلسلة التوريد الخاصة بحماس.

وكتب: "عملية الجيش الإسرائيلي زودت حماس بشكل غير مباشر بمواد تخضع لرقابة صارمة أو محظورة تماما في غزة".

وقال آرون بيلكنجتون، محلل القوات الجوية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط والقوات المسلحة، إن إطلاق هذا العدد من الذخائر كما فعلت في عملية طوفان الأقصى في مثل هذه الفترة القصيرة يعني أن حماس كانت تبني ترسانتها، سواء عن طريق التهريب أو التصنيع، على المدى الطويل.

وقال بركة، مسؤول حماس في لبنان، إن الجماعة المسلحة كانت تستعد لطوفان الأقصى لمدة عامين.

مخطط إسرائيل السري للسيطرة على الحدود

بينما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، المخططات الإسرائيلية التي تكمن وراء هذه الإدعاءات وهي السيطرة على الحدود غزة مع مصر.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تخطط لمهمة محفوفة بالمخاطر للاستيلاء على الحدود من الجانب الفلسطيني، حيث يتمركز مئات الآلاف من النازحين في الوقت الذي تتمركز فيه القوات المسلحة المصرية على الجانب المصري من الحدود.

وأشارت إلى أنه منذ انسحابها من قطاع غزة قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، سيطرت إسرائيل على جميع حدود القطاع الفلسطيني باستثناء حدود واحدة، وهي الآن تسعى لاستعادة السيطرة على الحدود الجنوبية مع مصر.

ويقول القادة الإسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه يجب على إسرائيل أن تسيطر على المنطقة الحدودية، التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم ممر فيلادلفيا، لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى القطاع، وهذا جزء من استراتيجية إسرائيل لهزيمة الحركة الفلسطينية المسلحة ومنع تكرار عملية طوفان الأقصى.

وقال نتنياهو في أواخر العام الماضي: "يجب أن يكون ممر فيلادلفي في أيدينا، ويجب إغلاقه، ومن الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نريده".

وقال مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون ومسؤولون مصريون إن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا مصر أنهم يخططون لعملية عسكرية على طول جانب غزة من الحدود.

وقال المسؤولون إن العملية ستشمل على الأرجح إبعاد مسؤولين فلسطينيين من نقطة عبور رئيسية وتمركز قوات إسرائيلية على امتداد قطعة أرض من الزاوية الجنوبية الشرقية لغزة متاخمة لكل من إسرائيل ومصر باتجاه البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 8 أميال إلى الشمال الغربي.

بالنسبة لإسرائيل، فإن استعادة المنطقة الحدودية من شأنها أن توجه ضربة استراتيجية لحماس، ومن شأن ذلك أن يسمح لإسرائيل بإغلاق أنفاق حماس في المنطقة، والحد من تدفق الأسلحة، ومنع مقاتليها من الهروب من قطاع غزة وإزالة أي سيطرة للجماعة على نقطة العبور.

بالنسبة للفلسطينيين، سيكون ذلك بمثابة تراجع عن رمز السيادة الفلسطينية، كما يمكن أن يفتح الباب أمام إسرائيل للاحتفاظ بالسيطرة على الحدود على المدى الطويل بعد الحرب، مما يغير الترتيب الأمني مع غزة الذي كان قائما منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وقال مايكل ميلشتين، الرئيس السابق لقسم شؤون الفلسطينيين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية: "لا توجد فرصة لأن نسمح لهذا المعبر بالعمل كما كان من قبل"، لكنه قال إن الوضع معقد للغاية أكثر مما هو عليه في المواقع في شمال ووسط غزة، حيث تعمل القوات البرية الإسرائيلية حتى الآن.

وتشعر مصر بالقلق من أن العملية الإسرائيلية يمكن أن تنتهك شروط معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، والتي تضع قيودا على عدد القوات التي يمكن لكلا البلدين نشرها بالقرب من الحدود في المنطقة، كما أن أي عملية عسكرية إسرائيلية تخاطر بإلحاق أضرار عرضية داخل الأراضي المصرية.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم يعملون على معالجة هذه المخاوف من خلال تنسيق خططهم للتوغل في جانب غزة مع مصر.

ورفضت مصر اقتراحا إسرائيليا يتضمن تمركز أفراد أمن إسرائيليين على الحدود للقيام بدوريات مشتركة مع مصر، قائلة إن ذلك ينتهك السيادة المصرية.

وقال مسؤولون مصريون إن مصر أبلغت إسرائيل بأنها تعزز الحواجز المادية على جانبها من الحدود وتقوم بتركيب المزيد من أبراج المراقبة وكاميرات المراقبة، لكنها لن تشارك بيانات المراقبة مع إسرائيل.

ولم يعط القادة الإسرائيليون الضوء الأخضر النهائي لعملية على طول الحدود، وسيعتمد توقيت أي عملية على المفاوضات مع الحكومة المصرية، التي تحاول التوسط في اتفاق جديد لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراحهم. إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.

ويقول بعض المحللين والمسؤولين الإسرائيليين، إن إزالة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح الحدودي جزء أساسي من رؤية إسرائيل لمستقبل غزة، والتي بموجبها سيحل كيان فلسطيني غير مسلح بسلطات محدودة محل حماس ويتولى مسؤولية الشؤون المدنية في القطاع.

وتدعو خطة عسكرية إسرائيلية تدرسها الحكومة، إلى تشكيل سلطات حاكمة محلية لزعماء العشائر والعائلات الفلسطينية، بحسب مسؤولين إسرائيليين، ويتصور بعض المسؤولين الإسرائيليين أن تنتقل قوة أمنية إقليمية أو دولية في نهاية المطاف إلى غزة، لكن لم تلتزم أي دولة بإرسال قوات إلى مثل هذه القوة.