وزير الخارجية النيجيرى: وقف حرب غزة بيد الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية النيجيري ميتام توجار، أن بلاده تطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن مفتاح الحل بيد واشنطن الداعم الأساسي لتل أبيب.

وقال توجار في مقابلة صحفية: "مفتاح وقف الحرب في غزة بيد الولايات المتحدة، فلديها نفوذ أكبر من الدول الأوروبية في المنطقة، بدأنا نرى أنه حتى الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل في هذا السياق، لكن هناك حاجة إلى الضغط بشكل أكبر".

وأضاف توجار، أن أوروبا تدعم وقف القتال وتدين العنف ضد سكان القطاع، مؤكدًا أن الفلسطينيين لديهم الحق في الحصول على دولتهم، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي الروسية".

وفي وقت سابق، وصف موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الحرب في غزة بأنها غير أخلاقية وغير مقبولة، مضيفًا: "نطالب بإنهاء فوري لهذه الحرب الظالمة ضد الفلسطينيين، وتطبيق حل الدولتين".

كما كرر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا هذا المطلب، داعيًا للإفراج عن كافة الأسرى "واستئناف محادثات التوصل لحل عادل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني".

ويواصل الاحتلال القصف المكثف لليوم 109 تواليًا، على مناطق مختلفة من القطاع بينها خان يونس في الجنوب، حيث استهدف مقرًا للهلال الأحمر الفلسطيني، ما أسفر عن إصابات بين النازحين، في حين شهدت الضفة الغربية اقتحامات جديدة، تخللتها اشتباكات مسلحة واعتقالات.

مقترح إسرائيلي بوقف إطلاق النار لمدة شهرين

في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئولين إسرائيليين أن تل أبيب قدمت مقترحًا لحماس من خلال وسطاء مصريين وقطريين بوقف القتال شهرين في غزة كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

كما نقل الموقع عن مسئولين أمريكيين، إن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قد يكون هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وتحاول مصر وقطر منذ أسابيع سد الفجوات بين حماس وإسرائيل من أجل إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق نار دائم في القطاع.