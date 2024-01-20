استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استشهد 10 فلسطينيين، ظهر اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر طبية، بارتقاء أربعة شهداء في قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها أن ثلاثة مواطنين استشهدوا في قصف استهدف منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمالا.

وأشارت "وفا" إلى أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 3 شهداء، جراء قصف استهدف أنحاء متفرقة في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأوروبي.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال تستهدف في هذه الأثناء محيط مستشفى الأمل في خان يونس، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف.

الوضع الإنسانى فى القطاع من أكثر الظروف فظاعة

وأطلق عدد من زعماء العالم ناقوس الخطر بشأن معاناة المدنيين في غزة وعدد الضحايا هناك، حيث تجاوز الآن 24 ألف شهيدًا و62 ألف جريح، وفقا لمسئولي الصحة في غزة.

وقال مسئول كبير في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان، أمس الخميس، إن الظروف هناك كانت "من أكثر الظروف فظاعة" التي شهدها على الإطلاق، مشيرًا إلى الأطفال المصابين بجروح بالغة الذين يعانون من العمليات الجراحية في ظروف خطيرة.

وقال المسئول تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي للوكالة: "وصفت (اليونيسف) قطاع غزة بأنه أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل. لقد قلنا إن هذه حرب على الأطفال. ولكن يبدو أن هذه الحقائق لا يمكن الوصول إليها".

ووصفت الأمم المتحدة الأوضاع في الجيب الساحلي، مع ندرة المياه وسوء الصرف الصحي والعديد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والمرض، بـ"المزرية".

وتعمل 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة بشكل جزئي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، التي قالت إن مستشفى ناصر وحده عالج 700 مريض يوم الإثنين، أي أكثر من ضعف عدد الحالات المعتادة.