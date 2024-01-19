30 شهيدًا في قصف للاحتلال استهدف أكبر مستشفيات خان يونس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قصفاً إسرائيلياً مكثفاً وقتالاً عنيفاً في المنطقة المحيطة بمستشفى كبير في جنوب قطاع غزة أدى إلى استشهاد نحو 30 شخصاً اليوم الجمعة.

وتعرض مستشفى ناصر، أكبر منشأة صحية متبقية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لقصف عنيف من قبل المدفعية والآليات العسكرية الإسرائيلية، بحسب “وفا”.

وتابع التقرير، أن عدة مباني سكنية بالقرب من المستشفى تعرضت للقصف، بما في ذلك مبنى قتلت فيه أسرة مكونة من ثمانية أفراد.

وذكرت وفا أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت 29 جثة من تحت أنقاض المنازل المدمرة والشوارع المحيطة بها.

الهلال الاحمر الفلسطيني

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، أن عددا من النازحين أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت مقر المنظمة ومستشفى الأمل القريب من مستشفى ناصر.

وقدرت الأمم المتحدة الأربعاء، أن حوالي 7000 شخص قد لجأوا إلى مستشفى ناصر وما حوله.