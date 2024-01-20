هل يؤثر الشرق الأوسط على الانتخابات الأمريكية؟ مركز أوروبى يجيب

استبعد إيان ليسر، رئيس مكتب صندوق مارشال الألماني في بروكسل (إحدى أبرز المؤسسات البحثية بأوروبا وأمريكا)، أن تكون سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع الأزمة الجارية في غزة والاحتكاكات المتصاعدة مع إيران على رأس أجندة الناخبين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وقال ليسر، في مقال له نُشر بالموقع الإلكتروني للصندوق، بعنوان: هل يؤثر الشرق الأوسط على الانتخابات الأمريكية؟، إنه نادرًا ما كانت السياسة الخارجية الشغل الشاغل للناخبين الأمريكيين، لكن النهج الذي تتبعه إدارة بايدن في التعامل مع الأحداث في الشرق الأوسط قد يكون استثناءً في الحملة الرئاسية لعام 2024.

واعتبر أن المعرفة الشائعة بأن الانتخابات الأمريكية لا تحددها السياسة الخارجية هى نقطة انطلاق معقولة للتفكير في العواقب السياسية المترتبة على الصراعات الحالية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم في عام انتخابي بالغ الأهمية.

وأضاف: "في أغلب الظن، لن تكون سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع الأزمة الجارية في غزة والاحتكاكات المتصاعدة مع إيران على رأس أجندة الناخبين الأمريكيين في نوفمبر. ولكن الحسابات التقليدية فيما يتصل بالدور الذي تلعبه السياسة الخارجية من الممكن أن تخضع للاختبار في الحملة الحالية".

دعم إسرائيل يهدد الانتخابات الأمريكية

ولفت إلى أنه حتى في بيئة سياسية شديدة الاستقطاب، يظل دعم إسرائيل بمثابة مبدأ إيماني بالنسبة لأغلب الناخبين الأمريكيين. وهذا هو الحال حرفيًا في جزء كبير من المجتمع اليهودي، والأهم من ذلك، بين المسيحيين الإنجيليين، وفق قوله.

وتوقع أن يناقش نخبة السياسة الخارجية مزايا الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة في أعقاب الهجمات التي وصفها بـ"المروعة" التي شنتها حماس، وقد يسعى البعض إلى اتباع نهج مختلف من واشنطن. ولكن بين الناخبين، من المرجح أن تستمر سياسة إدارة بايدن في التمتع بدعم واسع النطاق، ولن يجد المرشحون الجمهوريون الكثير لاستغلاله هنا.

البيت الأبيض لا يميل إلى السلبية في مواجهة التهديدات

ونوه بأنه: بطبيعة الحال، قد يتغير الكثير من الآن وحتى نوفمبر 2024، وأي شيء يُنظر إليه على أنه رد غير مناسب على العدوان الإيراني أو الإرهاب الإيراني يمكن أن يعرض الإدارة لانتقادات من اليمين، لكن البيت الأبيض لا يبدو يميل إلى السلبية في مواجهة هذه التهديدات.

كما نوه إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الناخبين الشباب التقدميين يميلون أكثر إلى انتقاد إسرائيل، وربما التشكيك في موقف بايدن الداعم بشكل عام. وفي حالة تساوي جميع العوامل، فإن هؤلاء الناخبين مهمون بالنسبة للإقبال الديمقراطي في عام 2024. وفي سباق متقارب للغاية، يمكن أن يعمل تناقضهم ضد شاغل المنصب الرئاسي والمرشحين الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ. ولكن هل سيمتنع هؤلاء الناخبون الشباب حقًا عن التصويت في مباراة العودة بين بايدن وترامب؟

نتيجة انتخابات 2024 ستكون حاسمة لسياسة أمريكا إزاء روسيا

وبشأن نتيجة الانتخابات، قال ليسر إن النتيجة قد تكون حاسمة بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا والحرب في أوكرانيا، مستبعدًا أن يؤثر ذلك على السياسة تجاه الشرق الأوسط، الذي كان يميل إلى أن يكون "مدفوعًا بالانتماءات والأزمات التقليدية التي تتطلب الاهتمام".

وقال: "ومع ذلك، هناك بعض البطاقات الجامحة التي تستحق المشاهدة. وتشمل هذه المخاطر احتمال وقوع هجمات إرهابية كبيرة، مستوحاة من الأحداث في المنطقة، في الولايات المتحدة أو على أهداف أمريكية في أماكن أخرى، أو مواجهة مباشرة مع إيران"، مشيرًا إلى أنها قد تكون هذه اختبارات كبرى في الفترة التي تسبق الانتخابات، وقادرة على لفت انتباه الرأي العام إلى السياسة الخارجية والأمنية.

وأردف: "وقد لا تتغير السياسة في حد ذاتها، ولكن الأحداث قد تزعزع الدور التقليدي الثانوي الذي تلعبه القضايا الدولية في نتائج الانتخابات".