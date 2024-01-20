نتنياهو يتراجع وينفى إبلاغ بايدن بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية

نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يكون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لم يستبعد إقامة دولة فلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه اليوم، بشأن ما أفادت به شبكة "سي إن إن" نقلا عن شخص مطلع أن نتنياهو أخبر بايدن بأن التعليقات العامة التي أدلى بها في اليوم السابق- وبدا فيها أنه يرفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية- لم يكن المقصود منها منع هذه النتيجة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف البيان: "في محادثته الليلة الماضية مع الرئيس بايدن كرر رئيس الوزراء نتنياهو موقفه الثابت لسنوات، والذي عبر عنه أيضًا في مؤتمر صحفي في اليوم السابق: بعد القضاء على حماس، يجب على إسرائيل أن تظل تسيطر أمنيًا كاملًا على قطاع غزة من أجل الحفاظ على أمنه".

وتابع البيان: "وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية"، حسبما نقلت تايمز أوف إسرائيل.

وكانت شبكة "سي إن إن" ذكرت اليوم نقلًا عن مصدر مطلع، أن نتنياهو ذكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، أن التصريحات التي أدلى بها الخميس، والتي بدا فيها رافضا لفكرة إنشاء دولة فلسطينية، لم يكن المقصود منها استبعاد إمكانية قيام دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف المصدر أن بايدن ونتنياهو ناقشا السمات المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية في محادثة "مفصلة وجادة".

وتابع المصدر أن مسئولي إدارة بايدن ناقشوا مؤخرا إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح في المستقبل، وهي فكرة يجدها بايدن "مثيرة للاهتمام".

ماذا قال نتنياهو في مؤتمره الصحفي

وكان نتنياهو قال، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن "إسرائيل تحتاج إلى سيطرة أمنية على كل الأراضي غرب الأردن"، في أي ترتيب مستقبلي يتم التوصل إليه بعد الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، وأضاف أن "هذا يتعارض مع فكرة الدولة الفلسطينية".

وقد فُهمت هذه التصريحات على نطاق واسع على أنها رفض لفكرة إنشاء دولة فلسطينية، وهي العنصر المركزي في حل الدولتين للصراع، والذي دعمه بايدن ودافع عنه منذ فترة طويلة.

ويأتي تقرير "سي إن إن" في أعقاب تعليقات مماثلة من بايدن نفسه، الذي قال إن إنشاء دولة مستقلة للفلسطينيين ليس مستحيلا بينما لا يزال نتنياهو في منصبه، وأن الزعيمين ناقشا القضية خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الجمعة.

وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع مع رؤساء البلديات الأمريكية، سُئل بايدن مباشرة عما إذا كان حل الدولتين مستحيلا مع بقاء نتنياهو في منصبه، وأجاب: "لا، ليس كذلك".

ثم سُئل: "هل ستعيدون النظر في شروط المساعدات لإسرائيل في ضوء ما قاله نتنياهو حول حل الدولتين؟، حيث كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي وشرح بالتفصيل معارضته للسيادة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس.

وأجاب بايدن: "أعتقد أننا سنكون قادرين على التوصل إلى شيء ما"، وفق تايمز أوف إسرائيل.

وردًا على سؤال حول كيفية القيام بذلك، ألمح بايدن إلى أنه قد تكون هناك "أنواع" من حلول الدولتين التي قد لا يعارضها نتنياهو.

وقال: "هناك عدد من أنواع حلول الدولتين. هناك عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تزال- ليس لديها جيوشها الخاصة، لذا أعتقد أن هناك طرقًا يمكن أن ينجح بها هذا الأمر".