"ظنوا أن المنزل بداخله قادة فلسطينيون".. ماذا يحدث داخل أروقة حكومة نتنياهو؟

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عما يحدث داخل أروقة حكومة "نتنياهو"، بعد استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا في العاصمة السورية دمشق.

وأضافت: "هناك شح في التعاطي مع المعلومات التي تتناولها إسرائيل حول استهداف المبني السكني في سوريا، أو حتى إعلان مسئوليتها عن الحادث".

وتابعت: "إسرائيل تنقل ما يرد عن وسائل الإعلام الإيرانية فقط".

المسئولية الكاملة

وأوضحت أن المحلل العسكري في القناة 13 الإسرائيلية، كان قد لمّح منذ اللحظة الأولى عن عملية الاستهداف، معلنا المسئولية الكاملة عما حدث اعتمادا منه على رواية أن المستهدفين من الحادث كانوا يعملون بنقل أسلحة من إيران إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان، ما يهدد أمنها.

وواصلت: "لم يتم تحديد أن يكون الاستهداف عبر مُسيّرات أو غيرها من الوسائل، ولكن لم تفعل المدفعيات السورية في سمائها، الأمر الذي يدلل على أن ما تم الاعتماد عليه في عملية الاستهداف مغاير عما حدث من قبل في لبنان مؤخرًا".

واستطردت: "طبيعة تعامل الإعلام الإسرائيلي مع عملية الاغتيال هذه المرة مغايرة عما تم التعامل معه في عمليات الاغتيال السابقة في الأعوام السابقة، كما لو كان شيئا عاديا، وهذا لم يحدث من قبل حيث التغني بعمليات الاغتيال المماثلة".

وأكدت "أبوشمسية" أنه لا يوجد قائد واحد من قادة فلسطين تم أذيتهم من الحادث، وهو ما يدلل على عدم تناول وسائل الإعلام الإسرائيلي الحادث بشكل كبير، إذ كانوا يعتقدون وجود قادة فلسطينيين داخل المبنى.