"الحساب مفتوح".. سر استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا فى دمشق

قال الدكتور محمد كمال الجفا الخبير الاستراتيجي، إن الصراع بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني قديم، والاستهداف ليس ردا على ماحدث في أربيل ولكن الحساب مفتوح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "لديّ معلومات أن الجانب الإيراني يعلم استهدافه في لبنان وسوريا، ولديه الاحتياطات ولكن من الوارد عدم نفاد تلك الاحتياطات بشكل كامل، علاوة على أنه كان متوقعا أن يكون هناك رد إسرائيلي عنيف".

وتابع: "رغم أن هناك شقة واحدة يشغلها "الحرس الثوري"، ولكن إسرائيل عمدت إلى تدمير المبنى بالكامل وهو ما يُعد جريمة حرب كاملة".

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن الحساب مفتوح بين البدلين، إذ تعتبر إسرائيل أن ما حدث جملة وتفصيلا في لبنان وغزة واليمن، وراءه "إيران"، وهي المسئولة بالشكل الكامل عما يحدث".

ولفت إلى أن إسرائيل تملك أذرعًا طويلة، وإيران تملك أذرعًا استخباراتية وعسكرية طويلة في المنطقة، متوقعا أنه حتى الآن لا يوجد قرار إسرائيلي في الدخول في حرب ولكنها تؤمن دخول الأمريكان إلى رقعة الصراع، والمتوقع استمرار الضربات في نطاق محدود.